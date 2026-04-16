POT sare cu sfaturi pe Ilie Bolojan ca să recupereze banii de pe vaccinuri: „Dați în judecată Pfizer și recuperați miliardele pierdute”

Luiza Dobrescu
POT sare cu sfaturi pe Ilie Bolojan ca să recupereze banii de pe vaccinuri:

Partidul Oamenilor Tineri(POT) sare în ajutorul guvernului Ilie Bolojan cu sfaturi despre cum să recupereze banii pe care românii trebuie să-i plătească celor de la Pfizer.

Una dintre soluţiile pe care le are în vedere ar fi aceea ca  Guvernul să dea în judecată compania farmaceutică.

„Obligați compania să plătească 1.200 euro lunar pentru fiecare român afectat!

România trebuie să își ceară banii înapoi și să-și apere cetățenii”,  transmit cei de la POT.

POT are un mesaj şi pentru Ministerul Sănătăţii, „în contextul controverselor privind contractele și efectele vaccinurilor anti-COVID furnizate de compania Pfizer.”

„Este momentul ca statul român să ia măsuri urgente și decisive pentru apărarea interesului national, 

În contextul scandalului privind contractele de vaccinuri anti-COVID și al semnalărilor privind efecte adverse care au afectat viața și capacitatea de muncă a unor români,”

Însă, ideile celor de la POT nu se opresc aici pentru Ilie Bolojan. Lidera  partidului, Anamaria Gavrilă, îi transmite premierului ce ar trebui făcut, dacă ar fi în locul acestuia.

„Un prim-ministru adevărat ar da Pfizer în judecată pentru și mai mulți bani. Nu vorbim doar despre recuperarea costurilor, ci despre demnitatea unui stat care își apără cetățenii până la capăt.

România trebuie să adopte o poziție fermă, inspirată de lideri precum Margaret Thatcher, care nu au acceptat compromisuri atunci când interesul național a fost în joc. Este timpul să ne luăm banii înapoi. Pe toți.

Mai mult decât atât, această abordare trebuie aplicată oricărei companii cu care statul român a avut contracte pentru vaccinuri: acolo unde există prejudicii, trebuie să existe și răspundere directă și despăgubiri plătite către cetățeni.”

Mesajul celor de la POT este un adevărat îndemn la luptă pentru Guvernul Bolojan.

„Partidul Oamenilor Tineri avertizează că orice întârziere în luarea acestor măsuri înseamnă abandonarea cetățenilor afectați și cere transparență totală, asumare și măsuri concrete, nu declarații.
România trebuie să fie un stat care își apără cetățenii, nu un stat care acceptă pierderi fără luptă.”

Vlad Voiculescu revine în scandalul Pfizer: Nu e nici “soluția mea” și nu e nici a lui Rogobete

Premierul Ilie Bolojan a anunțat strategia României după pierderea procesului cu Pfizer. Guvernul analizează mai multe variante de plată

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
13:38
Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
ULTIMA ORĂ Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
13:22
Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
ENERGIE Ministrul Finanțelor caută securitatea energetică la Washington. „România se află într-una dintre cele mai bune poziții în relația cu administrația SUA”
13:16
Ministrul Finanțelor caută securitatea energetică la Washington. „România se află într-una dintre cele mai bune poziții în relația cu administrația SUA”
VIDEO Cum vede Victor Negrescu o coaliţie funcţională: „Discuția nu este despre persoane”. Ce argumente are
12:51
Cum vede Victor Negrescu o coaliţie funcţională: „Discuția nu este despre persoane”. Ce argumente are
ECONOMIE Cât te costă să ții o mașină în 2026: De la RCA, la revizii și carburant. Calcul complet pentru un an
12:46
Cât te costă să ții o mașină în 2026: De la RCA, la revizii și carburant. Calcul complet pentru un an
NEWS ALERT Anchetă în mai multe județe. Fete racolate prin metoda Loverboy și trimise la prostituție
12:28
Anchetă în mai multe județe. Fete racolate prin metoda Loverboy și trimise la prostituție
Mediafax
Asteroidul „Zeul Haosului” va trece pe lângă Pământ în 3 ani, conform NASA
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
https://www.mediafax.ro/externe/presa-maghiara-alegerile-din-ungaria-sunt-oglinda-in-care-se-priveste-o-romanie-care-stagneaza-23720839
Click
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Zodiile care vor trece printr-o perioadă dificilă după jumătatea lunii aprilie! Schimbări radicale pentru acești nativi
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O femeie cu 3 boli autoimune a intrat în remisiune după ce medicii i-au „resetat” sistemul imunitar

