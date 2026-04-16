Partidul Oamenilor Tineri(POT) sare în ajutorul guvernului Ilie Bolojan cu sfaturi despre cum să recupereze banii pe care românii trebuie să-i plătească celor de la Pfizer.

Una dintre soluţiile pe care le are în vedere ar fi aceea ca Guvernul să dea în judecată compania farmaceutică.

„Obligați compania să plătească 1.200 euro lunar pentru fiecare român afectat! România trebuie să își ceară banii înapoi și să-și apere cetățenii”, transmit cei de la POT.

POT are un mesaj şi pentru Ministerul Sănătăţii, „în contextul controverselor privind contractele și efectele vaccinurilor anti-COVID furnizate de compania Pfizer.”

„Este momentul ca statul român să ia măsuri urgente și decisive pentru apărarea interesului national, În contextul scandalului privind contractele de vaccinuri anti-COVID și al semnalărilor privind efecte adverse care au afectat viața și capacitatea de muncă a unor români,”

Însă, ideile celor de la POT nu se opresc aici pentru Ilie Bolojan. Lidera partidului, Anamaria Gavrilă, îi transmite premierului ce ar trebui făcut, dacă ar fi în locul acestuia.

„Un prim-ministru adevărat ar da Pfizer în judecată pentru și mai mulți bani. Nu vorbim doar despre recuperarea costurilor, ci despre demnitatea unui stat care își apără cetățenii până la capăt. România trebuie să adopte o poziție fermă, inspirată de lideri precum Margaret Thatcher, care nu au acceptat compromisuri atunci când interesul național a fost în joc. Este timpul să ne luăm banii înapoi. Pe toți. Mai mult decât atât, această abordare trebuie aplicată oricărei companii cu care statul român a avut contracte pentru vaccinuri: acolo unde există prejudicii, trebuie să existe și răspundere directă și despăgubiri plătite către cetățeni.”

Mesajul celor de la POT este un adevărat îndemn la luptă pentru Guvernul Bolojan.

„Partidul Oamenilor Tineri avertizează că orice întârziere în luarea acestor măsuri înseamnă abandonarea cetățenilor afectați și cere transparență totală, asumare și măsuri concrete, nu declarații.

România trebuie să fie un stat care își apără cetățenii, nu un stat care acceptă pierderi fără luptă.”

Vlad Voiculescu revine în scandalul Pfizer: Nu e nici “soluția mea” și nu e nici a lui Rogobete

Premierul Ilie Bolojan a anunțat strategia României după pierderea procesului cu Pfizer. Guvernul analizează mai multe variante de plată