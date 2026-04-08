Premierul Ilie Bolojan a anunțat strategia României după pierderea procesului cu Pfizer. Guvernul analizează mai multe variante de plată

Premieril Ilie Bolojan (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

Premierul Ilie Bolojan a declarat vorbit, miercuri, că autoritățile române caută soluții pentru plata obligațiilor către Pfizer, după pierderea procesului cu această companie, inclusiv prin negocieri directe și posibile compensări. Guvernul analizează plata eșalonată a sumei sau compensarea prin medicamente necesare sistemului sanitar, cu sprijinul Comisiei Europene.

„Suntem în situația în care Ministrul Sănătății și cel de Finanțe lucrează pe de-o parte pentru a declanșa negociările cu firma Pfizer și se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite și pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea Tribunalului, de la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile și ar fi bine să găsim o formulă prin care, pe de-o parte, anumite penalități de întârziere care sunt aferente să fie stopate pe perioada negocierilor și să găsim o formulă prin care, până se clarifică aspectul care ține de un posibil recurs sau nu, dar asta pe baza unei discuții cu Casa de Avocați și cu Polonia, pentru că suntem în aceeași situație, vom vedea dacă se poate găsi o soluție”, a spus premierul, potrivit Mediafax.

El a precizat că Executivul ia în calcul atât plata eșalonată, cât și transformarea obligațiilor în produse necesare sistemului sanitar.

„Noi vom solicita și un sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere și, de asemenea, căutăm formulele care pot fi puse în practică pentru că această sumă de bani, ori să o achităm într-o formulă eșalonată, ori să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piața românească sunt produse de către această companie”, a mai spus Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a adăugat că rezultatele discuțiilor vor fi comunicate după întâlnirile programate în perioada următoare.

„Dar, după discuțiile pe care cei doi miniștri le vor avea săptămâna viitoare, vor comunica rezultatul acestora și ce demersuri se vor face în perioada următoare, în mod evident, în funcție de rezultatul acestor prime negocieri”, a concluzionat Bolojan.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

