Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a dezvăluit cum o tânără din Sângeorz-Băi a fugit din România comunistă în noiembrie 1988, ascunsă într-un compartiment secret al camionului condus de logodnicul ei englez, după ce autoritățile au respins cererea lor de căsătorie.

Povestea prezentată de CNSAS arată cum regimul comunist controla relațiile românilor cu cetățenii străini și cum erau intimidați cei care încercau să se căsătorească în afara granițelor. Potrivit instituției, relațiile cu cetățenii occidentali erau privite de regimul comunist ca potențiale riscuri de securitate, iar căsătoriile erau supuse unor reguli stricte. Odată depusă cererea, Securitatea începea verificările, iar cei doi deveneau obiectul urmăririi informative.

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Căsătoriile românilor cu cetățeni străini erau controlate

Procedura de aprobare dura un timp îndelungat, luni sau chiar ani. De asemenea, dosarul era amânat și foarte multe din cereri erau respinse, fără vreo explicație oficială.

„O astfel de căsătorie trebuia mai întâi aprobată de Consiliul de Stat, abia apoi se mergea la starea civilă. De îndată ce o astfel de cerere de căsătorie era înaintată, pe fir intra Securitatea. Cei doi posibili viitori soți deveneau obiectul unei forme de urmărire informativă. În cazul cetățeanului român lucrurile luau rapid o turnură negativă. I se cerea să renunțe la proiectul căsătoriei cu un cetățean străin. Pentru intimidare era chemat, în repetate rânduri, la sediul organelor, anchetat și atenționat. Deseori era dat afară de la locul de muncă sau exmatriculat din facultate; întotdeauna, dacă era membru, era exclus din partid. Prietenii și familia erau presați să exercite asupra lui o influențare pozitivă în sensul retragerii cererii de căsătorie”, au explicat reprezentanții CNSAS.

Conform documentelor prezentate de CNSAS, povestea de dragoste are în centrul ei o tânără din Sângeorz-Băi care s-a îndrăgostit de un englez. Totul s-a întâmplat în 1987, atunci când tânără, muncitoare la Fabrica de tricotaje din Sângeorz-Băi l-a cunoscut pe englez. Acesta era șofer de camion și venea în România pentru a încărca marfă de la întreprindere. Cei doi tineri au depus o cerere de căsătorie care a fost respinsă după un an.

Ulterior, ei au luat o decizie radicală. În noiembrie 1988, tânăra s-a ascuns într-un compartiment secret al camionului logodnicului său, între baloturile cu cămăși, și a reușit să iasă din România.

Securitatea a aflat despre fugă după ce BBC a relatat povestea

Potrivit CNSAS, Securitatea a aflat despre caz abia în martie 1989, după ce BBC a relatat povestea, preluând un articol publicat de ziarul britanic The Sun. Tot atunci au fost luate și măsuri. Tânăra aflată în Anglia a fost exclusă din Partidul Comunist și a aflat că risca o pedeapsă dacă se întorcea în România.

De asemenea, ofițerul de Securitate care răspundea de fabrica de tricotaje a fost sancționat. O sancțiune a primit și superiorul ofițerului, acuzat că nu a exercitat un control eficient asupra subordonatului său.