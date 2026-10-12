Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit o tânără româncă îndrăgostită de un englez să păcălească Securitatea și să fugă din țară ascunsă într-un camion. CNSAS a publicat povestea

Cum a reușit o tânără româncă îndrăgostită de un englez să păcălească Securitatea și să fugă din țară ascunsă într-un camion. CNSAS a publicat povestea

Cum a reușit o tânără româncă îndrăgostită de un englez să păcălească Securitatea și să fugă din țară ascunsă într-un camion. CNSAS a publicat povestea
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a dezvăluit cum o tânără din Sângeorz-Băi a fugit din România comunistă în noiembrie 1988, ascunsă într-un compartiment secret al camionului condus de logodnicul ei englez, după ce autoritățile au respins cererea lor de căsătorie.

Povestea prezentată de CNSAS arată cum regimul comunist controla relațiile românilor cu cetățenii străini și cum erau intimidați cei care încercau să se căsătorească în afara granițelor. Potrivit instituției, relațiile cu cetățenii occidentali erau privite de regimul comunist ca potențiale riscuri de securitate, iar căsătoriile erau supuse unor reguli stricte. Odată depusă cererea, Securitatea începea verificările, iar cei doi deveneau obiectul urmăririi informative.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Căsătoriile românilor cu cetățeni străini erau controlate

Procedura de aprobare dura un timp îndelungat, luni sau chiar ani. De asemenea, dosarul era amânat și foarte multe din cereri erau respinse, fără vreo explicație oficială.

„O astfel de căsătorie trebuia mai întâi aprobată de Consiliul de Stat, abia apoi se mergea la starea civilă. De îndată ce o astfel de cerere de căsătorie era înaintată, pe fir intra Securitatea. Cei doi posibili viitori soți deveneau obiectul unei forme de urmărire informativă. În cazul cetățeanului român lucrurile luau rapid o turnură negativă. I se cerea să renunțe la proiectul căsătoriei cu un cetățean străin.

Pentru intimidare era chemat, în repetate rânduri, la sediul organelor, anchetat și atenționat. Deseori era dat afară de la locul de muncă sau exmatriculat din facultate; întotdeauna, dacă era membru, era exclus din partid. Prietenii și familia erau presați să exercite asupra lui o influențare pozitivă în sensul retragerii cererii de căsătorie”, au explicat reprezentanții CNSAS.

Conform documentelor prezentate de CNSAS, povestea de dragoste are în centrul ei o tânără din Sângeorz-Băi care s-a îndrăgostit de un englez. Totul s-a întâmplat în 1987, atunci când tânără, muncitoare la Fabrica de tricotaje din Sângeorz-Băi l-a cunoscut pe englez. Acesta era șofer de camion și venea în România pentru a încărca marfă de la întreprindere. Cei doi tineri au depus o cerere de căsătorie care a fost respinsă după un an.

Ulterior, ei au luat o decizie radicală. În noiembrie 1988, tânăra s-a ascuns într-un compartiment secret al camionului logodnicului său, între baloturile cu cămăși, și a reușit să iasă din România.

Securitatea a aflat despre fugă după ce BBC a relatat povestea

Potrivit CNSAS, Securitatea a aflat despre caz abia în martie 1989, după ce BBC a relatat povestea, preluând un articol publicat de ziarul britanic The Sun. Tot atunci au fost luate și măsuri. Tânăra aflată în Anglia a fost exclusă din Partidul Comunist și a aflat că risca o pedeapsă dacă se întorcea în România.

De asemenea, ofițerul de Securitate care răspundea de fabrica de tricotaje a fost sancționat. O sancțiune a primit și superiorul ofițerului, acuzat că nu a exercitat un control eficient asupra subordonatului său.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
13:01
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
ACTUALITATE Adrian Porumboiu, dat în judecată de fostul ministru al agriculturii pentru că l-a făcut „șpăgar”. Daniel Constantin îi cere exact cât susține acesta că ar fi fost șpaga cerută: 200.000 de euro
13:01
Adrian Porumboiu, dat în judecată de fostul ministru al agriculturii pentru că l-a făcut „șpăgar”. Daniel Constantin îi cere exact cât susține acesta că ar fi fost șpaga cerută: 200.000 de euro
REACȚIE Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
12:56
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță că azi e ziua ei: „Încep un nou capitol”. Câți ani împlinește vicepremierul
12:43
Oana Gheorghiu anunță că azi e ziua ei: „Încep un nou capitol”. Câți ani împlinește vicepremierul
ACTUALITATE Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile
12:36
Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile
FLASH NEWS Ce s-a întâmplat cu cei trei marinari indieni de pe nava Royad Mammadov. Mesajul Ambasadei Indiei
12:24
Ce s-a întâmplat cu cei trei marinari indieni de pe nava Royad Mammadov. Mesajul Ambasadei Indiei
Mediafax
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
America, prinsă între MAGA și extrema stângă. De ce riscă moderații din ambele partide să rămână fără voce
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Fisticul ar putea fi un aliat natural pentru un somn odihnitor, indică un nou studiu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
13:16
Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
CINEMA Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
13:10
Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
SCANDAL BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume
12:49
BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu discută cu liderii USR în încercarea de a obține votul pentru Guvern. El vrea să depună joi programul și lista de miniștri în Parlament
12:47
Luca Niculescu discută cu liderii USR în încercarea de a obține votul pentru Guvern. El vrea să depună joi programul și lista de miniștri în Parlament
HOROSCOP Horoscop bani 12–18 octombrie 2026. Zodia care ajunge la despărțire din cauza problemelor financiare
12:09
Horoscop bani 12–18 octombrie 2026. Zodia care ajunge la despărțire din cauza problemelor financiare
VIDEO Un incendiu a distrus complet cea mai veche piață din Paris. Peste 150 de pompieri au intervenit
12:08
Un incendiu a distrus complet cea mai veche piață din Paris. Peste 150 de pompieri au intervenit

Cele mai noi

Trimite acest link pe