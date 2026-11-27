O altă dronă a fost detectată în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina. Autoritățile locale au decis să emită un mesaj Ro-Alert către populație, pentru zona de nord a județului Tulcea.

Radarele MApN au detectat vineri dimineață o țintă aeriană în nord-estul localității ucrainene Vâlcove. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, la ora 10:32. Alerta a încetat la 11:10.

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„În cursul dimineții de vineri, 27 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în nord-estul localității Vâlcove, Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 10.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 11.10”, a transmis MApN.

Mesaje Ro-Alert pentru județul Tulcea

O alertă aeriană a fost emisă și ieri, 26 noiembrie, în zona de nord a județului Tulcea, privind o posibilă incursiune de drone. Mesajul Ro-Alert a fost emis la ora 18:52. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 19:11. Mai multe detalii aici.

În ziua de 24 noiembrie, alte două mesaje Ro-Alert au fost emise pentru județul Tulcea. Prima alertă a fost emisă la ora 11:11, iar cea de-a doua la ora 14:37. În ambele situații au fost ridicate de la sol aeronave F-16 și F-18.

„În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de bratul Chilia, în spatiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 14.37 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației”, a transmis MApN.