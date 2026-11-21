Atenția nedorită din partea bărbaților și teama de intimidare determină tot mai multe femei să renunțe la sălile de sport mixte. Fenomenul prinde amploare în Marea Britanie, acolo unde cererea pentru antrenamente dedicate exclusiv femeilor a crescut cu peste 250%. Așa au ajuns să se deschidă din ce în ce mai multe săli dedicate exclusiv femeilor, conform The Telegraph.

De la cursuri de fitness exclusive, la întregi săli doar pentru femei

Experiențele neplăcute prin care au trecut femeile la sală, ca hărțuirea, privirile insistente sau atingerile nedorite, se reflectă în tendințele și cifrele din industria sălilor de fitness. Furnizorul de software de fitness Resamania a raportat o creștere de 256% a căutărilor din Marea Britanie pentru „cursuri de fitness exclusiv pentru femei” în ultimul an. Totodată, un raport al Sport England arată o creștere de 12% a participării femeilor la sală, acestea reprezentând acum 53% dintre utilizatorii centrelor de agrement.

Un alt studiu realizat de Sport England relevă că aproape una din cinci femei (19%) cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani se simte inconfortabil sau nesigură în centrele de fitness din cauza riscului de hărțuire sau intimidare.

Chloe Gounder-Forbes, fondatoarea directorului online Women Only Gyms, confirmă că cererea aproape s-a triplat în ultimii trei ani. Dacă la început identificase doar aproximativ 50 de astfel de săli în toată Marea Britanie, platforma listează în prezent 143 de studiouri dedicate femeilor.

Donna Simpson, fost antrenor personal care are acum o sală exclusiv pentru femei, a povestit pentru The Telegraph mai multe episoade în care s-a simțit inconfortabil în timp ce se antrena alături de bărbați.

„Făceam o serie de exerciții și un tip stătea acolo și mă privea intens. L-am ignorat, dar a continuat să se holbeze la mine, iar după ce am plecat, m-a urmărit. M-am întors și mi-a spus ceva de genul «Pare că știi ce faci», apoi m-a întrebat dacă aș vrea să fiu partenera lui de antrenament. A fost un flirt complet nedorit și inutil din partea lui, așa că i-am explicat că sunt căsătorită și am plecat grăbită”, povestește aceasta.

Femeile de toate vârstele caută siguranța oferită de o sală doar a lor

Clientela Donnei Simpson variază de la adolescente până la femei de peste 80 de ani, iar antrenamentele de forță au devenit extrem de populare în rândul femeilor care se apropie de 40 de ani.

„Construirea masei musculare este foarte importantă la vârsta noastră pentru a ne ajuta pe măsură ce îmbătrânim, iar eu mă asigur că suntem o adevărată comunitate și ne susținem reciproc. Avem un grup de WhatsApp unde organizăm plimbări de seară împreună – ca să fim mai în siguranță în grup – iar femeile din sala mea spun chiar că discuțiile sunt diferite pentru că nu sunt bărbați în jur”, a declarat Donna Simpson.

O experiență similară a stat și la baza deschiderii studioului Her Strength Studio din Manchester, fondat anul trecut de Antonia Duffin, în vârstă de 35 de ani. După ce un bărbat a ridicat-o în brațe fără acordul ei în timpul unui antrenament de grup în care căzuse, iar proprietarul sălii i-a spus că nu are ce să facă, tânăra a decis să creeze un spațiu cu design feminin și mesaje motivaționale. În urma unei zile a porților deschise organizate în ianuarie, baza ei de cliente s-a dublat și a ajuns să aibă listă de așteptare.

Acuzații de discriminare și dezbateri privind incluziunea

Extinderea acestor spații nu a fost lipsită de reacții negative. Un lanț de săli de fitness din Marea Britanie a fost aspru criticat după ce a introdus recent sesiuni de spa dedicate exclusiv femeilor în anumite locații, pentru o perioadă limitată în fiecare săptămână. Bărbații au catalogat decizia ca pe o măsură discriminatorie.

Controverse au apărut și în jurul definiției sexului feminin. Anul trecut, o influenceriță de fitness a generat dezbateri aprinse după ce a anunțat că sala sa din Londra va fi destinată exclusiv „femeilor biologice”, criticii solicitând ca spațiul să includă și persoanele transgender.

Pe de altă parte, Faye McGinty, autoarea unui raport pentru Women’s Rights Network, subliniază că accesul la un mediu exclusiv feminin este esențial mai ales pentru sănătatea fizică și mintală a femeilor care au suferit violență domestică sau sexuală, încurajând centrele de agrement să ofere astfel de sesiuni – și chiar sesiuni dedicate exclusiv bărbaților, dacă există cerere.