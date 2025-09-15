Prima pagină » Actualitate » Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă

Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă

15 sept. 2025, 16:25, Actualitate
Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă
FOTO - Caracter ilustrativ

Doi soți în vârstă din Melbourne, Australia, au rămas uimiți după ce au descoperit că biletul de loterie lipit pe ușa frigiderului i-a făcut foarte bogați, cu un câștig de 13 milioane de dolari, potrivit 9News.

Din fericire, biletul nu a fost aruncat, așa cum ar fi plănuit la un moment dat, deși fusese uitat pur și simplu pe ușa frigiderului în zilele de după extragere. Joi, 4 septembrie, The Lott a anunțat în comunicatul său de presă câștigătorii extragerii Powerball, de peste 50 de milioane de dolari.

Soții, care locuiesc într-o suburbie luxoasă din Melbourne, nu știau că dețin unul dintre cele patru bilete câștigătoare, iar The Lott nu i-a putut contacta pentru că nu erau înscriși în clubul de membri.

Astfel, compania a fost nevoită să aștepte ca ei să realizeze că au câștigat și să se prezinte pentru ridicarea premiului. Din fericire, cei doi s-au decis să verifice biletul evitând astfel o greșeală costisitoare.

„E nebunie! Sunt în stare de șoc! Este incredibil. Nu aveam nicio idee, iar în tot acest timp biletul stătea pur și simplu pe frigiderul nostru”, a spus femeia pentru The Lott.

Ea a mărturisit că ea și soțul ei „au fost foarte ocupați” și astfel au uitat să verifice biletul. Femeia a spus că numerele care le-au adus averea au fost alese complet întâmplător.

„Ce surpriză! A fost doar un QuickPick, dar văd că numărul meu norocos este aici, împreună cu câteva date de naștere și aniversări ale familiei. Așa a fost să fie”, a adăugat ea.

Cei doi soți au spus că aproape toți banii câștigați vor fi împărțiți între copii și nepoți, dar că și ei își vor cumpăra o căsuță mai mică.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete