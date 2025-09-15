Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă

Doi soți în vârstă din Melbourne, Australia, au rămas uimiți după ce au descoperit că biletul de loterie lipit pe ușa frigiderului i-a făcut foarte bogați, cu un câștig de 13 milioane de dolari, potrivit 9News.

Din fericire, biletul nu a fost aruncat, așa cum ar fi plănuit la un moment dat, deși fusese uitat pur și simplu pe ușa frigiderului în zilele de după extragere. Joi, 4 septembrie, The Lott a anunțat în comunicatul său de presă câștigătorii extragerii Powerball, de peste 50 de milioane de dolari.

Soții, care locuiesc într-o suburbie luxoasă din Melbourne, nu știau că dețin unul dintre cele patru bilete câștigătoare, iar The Lott nu i-a putut contacta pentru că nu erau înscriși în clubul de membri.

Astfel, compania a fost nevoită să aștepte ca ei să realizeze că au câștigat și să se prezinte pentru ridicarea premiului. Din fericire, cei doi s-au decis să verifice biletul evitând astfel o greșeală costisitoare.

„E nebunie! Sunt în stare de șoc! Este incredibil. Nu aveam nicio idee, iar în tot acest timp biletul stătea pur și simplu pe frigiderul nostru”, a spus femeia pentru The Lott.

Ea a mărturisit că ea și soțul ei „au fost foarte ocupați” și astfel au uitat să verifice biletul. Femeia a spus că numerele care le-au adus averea au fost alese complet întâmplător.

„Ce surpriză! A fost doar un QuickPick, dar văd că numărul meu norocos este aici, împreună cu câteva date de naștere și aniversări ale familiei. Așa a fost să fie”, a adăugat ea.

Cei doi soți au spus că aproape toți banii câștigați vor fi împărțiți între copii și nepoți, dar că și ei își vor cumpăra o căsuță mai mică.

