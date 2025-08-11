Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți

O femeie din Suedia povestește că a avut o experiență uluitoare în cele trei minute în care sufletul i-ar fi părăsit corpul, după un grav accident rutier. Jeanette susține că și-a văzut de sus corpul prins între fiarele contorsionate, însă îngerii care o însoțeau în ceea ce ea credea ca fiind călătoria fără de sfârșit, i-au întors destinul.

În 2004, Jeanette a fost implicată într-un accident în timp ce sora ei se afla la volan. Impactul i-a provocat răni grave: centura de siguranță i-a împins organele interne sub inimă, intestinul i-a fost smuls, diafragma ruptă, iar plămânii perforați. Medicii nu îi dădeau nicio șansă de supraviețuire.

„Nu puteam respira, totul mă durea. Strigam în continuu «Mor!». Și atunci am părăsit corpul. Am văzut totul ca într-un film. Corpul meu era în mașină, iar sufletul meu plutea deasupra”, a povestit femeia pentru Daily Mail.

Jeanette spune că a fost ghidată de doi îngeri și de nașa sa decedată, ajungând într-un loc unde „nu exista timp, ci doar iubire și liniște”. Acolo, i-ar fi fost arătat viitorul: chipul soțului său și al copiilor nenăscuți.

„Trebuia să trăiesc ceea ce îngerii mi-au arătat”

„Am auzit vocile celor dragi care se rugau pentru mine. Știam că nu-i pot dezamăgi. Trebuia să trăiesc ceea ce îngerii mi-au arătat. Așa că am ales să mă întorc”, spune Jeanette.

Trei zile mai târziu, femeia s-a trezit la spital, cu răni severe, dar în viață. Medicii i-au cusut pleoapele, i-au pus o tijă de titan în braț și i-au sudat trei vertebre. Recuperarea a fost surprinzător de rapidă: în doar o lună, Jeanette putea merge.

Astăzi, Jeanette conduce un centru de vindecare spirituală și afirmă că nu se mai teme de moarte, fiind convinsă că ceea ce a trăit a fost „un portal către renașterea sufletului”. Bărbatul al cărui chip l-a văzut în experiența ei aproape-mortală este acum soțul ei, iar împreună au doi copii.

„Avem doi copii minunați, dar unul lipsește. Am pierdut un băiețel în timpul sarcinii. Poate el era cel de-al treilea sau poate urmează să vină”, spune Jeanette, plină de speranță.

Femeia consideră că experiența i-a schimbat viața definitiv: „Trăiesc din iubire și curaj. Știu exact ce mă așteaptă dincolo și îl voi primi cu brațele deschise”.