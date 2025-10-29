Prima pagină » Actualitate » Povestea fetei care a murit la 19 ani. Denisa a fost luată de un șofer la ocazie

29 oct. 2025, 19:42, Actualitate
O tânără de 19 ani, care a vrut să ajungă mai repede acasă în ziua ei liberă, a sfârșit tragic. Ea a făcut autostopul fără a știi că, peste câteva minute, chiar aproape de casa, va muri. Șoferul care a luat-o la ocazie ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă, iar atât el, cât și Denisa au murit în urma impactului cu TIR-ul.

Fata intenționa chiar astăzi să se înscrie la școala de șoferi, tocmai pentru că nu se simțea în siguranță la autostop.

Tânăra care a murit după ce a fost luată de un șofer la ocazie

Denisa lucra ca barista la un restaurant din Târgu Frumos. Ieri a fost ziua ei liber și pentru că tocmai luase salariul, a mers la salonul de înfrumusețare, apoi la cumpărături. După ce a terminat treburile, Denisa a ieșit la autostop, să ajungă acasă mai repede. Era în jur de ora 15, când un șofer în vârstă de 36 de ani din Rediu a oprit și a luat-o la ocazie. În mai puțin de 15 minute chiar la intrarea în localitatea Bălţaţi, unde fata locuia, bărbatul a intrat în viteză pe contrasens, într-o depășire periculoasă şi s-a izbit frontal de un TIR. Amândoi au murit pe loc.

„Suntem toţi îndureraţi […] o fată foarte bună, chiar avea vreo două luni de când lucra. Chiar am lăudat-o că este o fată tânără şi avea chiar o gândire matură şi era o fată foarte corectă la serviciu”a povestit şeful tinerei.

„Două persoane au fost încarcerate, acestea se aflau în autoturism şi au fost găsite în stare de inconştienţă. Prima victimă a fost extrasă şi s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, personalul medical a declarat decesul. […] Cea de-a doua victimă prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, George Onofreiasa, potrivit Observator News.

Înainte de tragicul accident, Denisa își făcuse o poză cu păpușa pe care o cumpărase pentru fetița unei rude din Anglia. Jucăria a fost găsită ulterior de anchetatori între fiarele mașinii.

„Din câte am înţeles, avea planuri să dea la şcoala de şoferi, abia îşi scosese cazierul şi voia să dea la medicină” a explicat un prieten al tinerei decedate.

Locuitorii din comune depind de autostop

Deși este reglementat prin legislație, autostopul rămâne o practică obișnuită pentru cei care locuiesc în comunele mici. Nu era prima dată când Denisa mergea acasă cu necunoscuți. Astăzi, Denisa ar fi trebuit să se înscrie la Şcoala de Şoferi. Acum, rudele se pregătesc de înmormântare.

