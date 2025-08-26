Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”

La doar 33 de ani, Gavril Roșu și-a schimbat complet direcția profesională. După ce a absolvit Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, din Iași, se părea că viața lui are un traseu stabilit pentru o carieră solidă în inginerie. De altfel, a și lucrat la companii de renume, precum Delphi Diesel Systems, TotalGaz și Renault.

Totuși, în locul biroului de la corporație, el a ales câmpul și utilajele agricole.

„Nu a existat un moment unic”

„Nu a existat un moment unic în care să fi spus «de azi gata». Pur și simplu am înțeles ce înseamnă mediul multinațional și am decis să-mi urmez pasiunea”, povestește Gavril într-un interviu pentru Ziarul de Iași.

Originar din satul Topolița, comuna Grumăzești (județul Neamț), tânărul a avut contact cu agricultura încă din copilărie. La 6 ani, tatăl său a cumpărat un tractoraș UTB 445 DT, iar la 18 ani el a primit, în loc de o mașină, o combină second-hand Laverda M132. „Așa a început totul. De acolo am investit constant: o combină New Holland, apoi una Case – preferata mea pentru robustețe și fiabilitate”, spune el.

După două programe de master – unul în proiectarea autovehiculelor și altul în tehnologii agricole moderne la USV Iași -, în 2018 a decis să renunțe definitiv la viața de inginer. A încercat atunci să acceseze fonduri europene prin măsura 6.1 „Tânărul Fermier”, însă punctajul obținut nu i-a permis să intre la finanțare.

„Nu a fost un eșec, ci o lecție. Am înțeles cum funcționează administrația publică și regulile impuse de Uniunea Europeană. Dacă voi mai încerca, voi ști de unde să pornesc”, mărturisește el.

