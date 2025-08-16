POVESTEA lui Vasile Frumuzache, românul care a șocat Italia cu crimele sale

EVZ prezintă povestea completă a crimelor unui român care a îngrozit Italia. În urmă 18 ani, Vasile Frumuzache, născut în Nehoiu, județul Buzău, ajungea în Italia la familia sa din Trapani. Părinții acestuia sunt oameni obișnuiți, muncitori, tatăl fiind lucrător în construcții. Ei sunt și acum în Sicilia, doar fratele său mai mare s-a întors între timp în România țară. Este povestea simplă a unei vieți mediocre de emigrant, dar care ascunde și unele traume. Mama, plecată, lăsând la început copilul în grija unei surori vitrege. Întâi abandonat întâi și apoi chemat de familie în Sicilia… nimic din toate astea nu trăda scenele demne de un thriller care au urmat.

Acolo, în Trapani, Vasile o cunoaște pe Luizsa, se căsătoresc și pleacă în Monsummano, în zona orașului Montecatini Terme, Toscana. Au doi copii, care au acum au vârstele de 4 și 5 ani. După ce încearcă mai multe joburi, Vasile ajunge paznic de noapte la supermarketul Valdinievole Globo. Apoi… la începtul lunii august a anului trecut, familia o aștepta în România pe Ana Maria Andrei. Speriată că fiica sa nu a venit în vacanță, mama ei ia legătura cu o femeie apropiată de Ana în Italia. Pe 1 august, sesizarea de dispariție este înregistrată oficial, dar practic nu se face nimic pentru a o căuta….

Citește aici povestea completă a crimelor românului care a îngrozit Italia…

FOTO – EVZ