Prima pagină » Actualitate » Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin

Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin

09 aug. 2025, 10:36, Actualitate
Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin
Galerie Foto 8

Statul Alaska, din nordul Statelor Unite ale Americii – locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin are o simbolistică aparte pentru americani. Acest ținut a fost cumpărat de la ruși în anul 1867, iar la achiziție a participat și un general american de origine română.

La inițiativa secretarului de stat al SUA, William Seward, Senatul Statelor Unite a aprobat, pe data de 1 august 1867, achiziția statului Alaska cu suma de 7.200.200 dolari. Ținutul din nordul extrem al Americii de nord se afla la acea vreme în mâna rușilor, care se confruntau cu mari dificultăți financiare.

Cumpărarea ținutului Alaska a fost foarte criticată de mulți americani la acea vremea, însă, la scurt timp, inițiativa lui Seward s-a dovedit foarte insipirată, asta datorită bogăţiilor naturale descoperite aici.

Ulterior, teritoriul a căpătat un rol strategic extrem de important pentru Statele Unite, mai ales în perioada Războiului Rece.

George Pomuț, românul care a ajutat SUA să cumpere Alaska

Puțini sunt însă cei care știu că la cumpărarea Alaskăi de către americani a participat și un general cu origini românești.

Este vorba de George Pomuț, un general şi diplomat american, de origine română, erou al războiului civil american care s-a desfăşurat între anii 1861 – 1865.

George Pomuţ s-a născut la 31 mai 1818, în oraşul Gyula, comitatul Békés, în Ungaria de astăzi, iar familia acestuia era de origine română, provenind din Săcele, Braşov. În anul 1850, Pomuţ ajunge la New York, apoi, împreună cu alți români, dar și cu revoluționari maghiari, se stabilesc în statul Iowa.

În 15 martie 1855, Pomuţ obţine cetăţenia SUA – sub numele de Pomutz, iar în perioada următoare, cumpără, cu sprijinul unui om cu bogat, suprafeţe întinse de pământ, dovedind un spirit întreprinzător deosebit. A urmat izbucnirea Războiului de Secesiune din America, care a divizat nordul aboliţionist de sudul care dorea menţinerea sclaviei, iar Pomuţ solicită înrolarea ca voluntar în Armata Uniunii nordului.

Potrivit Radioromaniacultural, anul 1861 îl găseşte în poziţia de locotenent în cadrul Regimentului 15 de Infanterie din Iowa, alcătuit din peste 1.000 soldaţi şi 37 ofiţeri, sub comanda colonelului Reid.

Este oficial: Trump și Putin se vor întâlni în Alaska

După încheierea Războiului civil, Pomuţ revine, pentru o scurtă perioadă la Keokuk, iar după câteva luni, la 16 februarie 1866, este numit în funcţia de consul al SUA la Sankt Petersburg, în Rusia, unde rămâne în funcţie timp de 12 ani. În această poziţie, Pomuţ s-a făcut remarcat prin intermedierea unor negocieri între Rusia şi SUA, care s-au finalizat, în anul 1867, prin cumpărarea, de către SUA, a zonei Alaska, dar şi prin încheierea unui Tratat esenţial pentru continuarea unor bune relaţii între cele două ţări.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

Citește și

ACTUALITATE Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni
11:59
Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni
ACTUALITATE Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău
11:15
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău
ACTUALITATE OpenAI a lansat noul model GPT-5. Cât costă un abonament și care sunt îmbunătățirile aduse
10:58
OpenAI a lansat noul model GPT-5. Cât costă un abonament și care sunt îmbunătățirile aduse
ACTUALITATE Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză
10:26
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză
ACTUALITATE Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere
10:20
Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere
ACTUALITATE Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”
09:43
Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
Complexul Înaltei Porți. O carte-eveniment de Dan Andronic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit dovezi că îmbătrânirea este contagioasă
VIDEO Pastila lui Ion Cristoiu: „Câștigător incontestabil al întâlnirii dintre Trump și Putin: Beniamin Netanyahu”
12:04
Pastila lui Ion Cristoiu: „Câștigător incontestabil al întâlnirii dintre Trump și Putin: Beniamin Netanyahu”
ACTUALITATE Claudiu Năsui spune că fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane: „Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva”
11:49
Claudiu Năsui spune că fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane: „Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva”
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
11:34
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
SPORT Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara
11:32
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara
VIDEO Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului
11:07
Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului
MEDIU Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!
10:42
Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!