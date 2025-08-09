Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin

Statul Alaska, din nordul Statelor Unite ale Americii – locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin are o simbolistică aparte pentru americani. Acest ținut a fost cumpărat de la ruși în anul 1867, iar la achiziție a participat și un general american de origine română.

La inițiativa secretarului de stat al SUA, William Seward, Senatul Statelor Unite a aprobat, pe data de 1 august 1867, achiziția statului Alaska cu suma de 7.200.200 dolari. Ținutul din nordul extrem al Americii de nord se afla la acea vreme în mâna rușilor, care se confruntau cu mari dificultăți financiare.

Cumpărarea ținutului Alaska a fost foarte criticată de mulți americani la acea vremea, însă, la scurt timp, inițiativa lui Seward s-a dovedit foarte insipirată, asta datorită bogăţiilor naturale descoperite aici.

Ulterior, teritoriul a căpătat un rol strategic extrem de important pentru Statele Unite, mai ales în perioada Războiului Rece.

George Pomuț, românul care a ajutat SUA să cumpere Alaska

Puțini sunt însă cei care știu că la cumpărarea Alaskăi de către americani a participat și un general cu origini românești.

Este vorba de George Pomuț, un general şi diplomat american, de origine română, erou al războiului civil american care s-a desfăşurat între anii 1861 – 1865.

George Pomuţ s-a născut la 31 mai 1818, în oraşul Gyula, comitatul Békés, în Ungaria de astăzi, iar familia acestuia era de origine română, provenind din Săcele, Braşov. În anul 1850, Pomuţ ajunge la New York, apoi, împreună cu alți români, dar și cu revoluționari maghiari, se stabilesc în statul Iowa.

În 15 martie 1855, Pomuţ obţine cetăţenia SUA – sub numele de Pomutz, iar în perioada următoare, cumpără, cu sprijinul unui om cu bogat, suprafeţe întinse de pământ, dovedind un spirit întreprinzător deosebit. A urmat izbucnirea Războiului de Secesiune din America, care a divizat nordul aboliţionist de sudul care dorea menţinerea sclaviei, iar Pomuţ solicită înrolarea ca voluntar în Armata Uniunii nordului.

Potrivit Radioromaniacultural, anul 1861 îl găseşte în poziţia de locotenent în cadrul Regimentului 15 de Infanterie din Iowa, alcătuit din peste 1.000 soldaţi şi 37 ofiţeri, sub comanda colonelului Reid.

Este oficial: Trump și Putin se vor întâlni în Alaska

După încheierea Războiului civil, Pomuţ revine, pentru o scurtă perioadă la Keokuk, iar după câteva luni, la 16 februarie 1866, este numit în funcţia de consul al SUA la Sankt Petersburg, în Rusia, unde rămâne în funcţie timp de 12 ani. În această poziţie, Pomuţ s-a făcut remarcat prin intermedierea unor negocieri între Rusia şi SUA, care s-au finalizat, în anul 1867, prin cumpărarea, de către SUA, a zonei Alaska, dar şi prin încheierea unui Tratat esenţial pentru continuarea unor bune relaţii între cele două ţări.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.