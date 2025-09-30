Prima pagină » Actualitate » Povestea singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, DEMOLATĂ după 35 de ani. Istorie acoperită de asfalt și vagoane vândute la fier vechi

Mara Răducanu
30 sept. 2025, 11:12, Actualitate
Povestea singurei rețele de tramvai inaugurată după Revoluție se demolează. Mai mult decât atât, vagoanele tramvaiului care a condus și a transportat călătorii și poveștile lor preț de 35 de ani, sunt deja vândute la fier vechi. Toate aceste lucruri se întâmplă în condiții în care autoritățile locale au început lucrările de desființare a liniilor de tramvai de pe Calea Națională din Botoșani, marcând astfel demontarea singurei rețele de tramvai construită în România după 1989.

O poveste cât o istorie. Pe urmele singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție

35 de ani – atât a fost viața singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, municipalitatea orașului respectiv începând desființarea rețelei de tramvai după ce a casat și tramvaiele utilizate, potrivit clubferoviar.ro.

În concret, șase dintre tramvaiele Tatra T4D care au fost casate au fost scoase la vânzare în ultimii doi ani, după ce s-a decis și topirea șinelor pe cele două trasee de tramvai din oraș.

Salvarea liniilor ar fi fost o licitație organizată de către Ministerul Dezvoltării care însă a eșuat după ani de tergiversări și controverse.

Reamintim că rețeaua din Botoșani a fost inaugurată în septembrie 1991, pe baza unei documentații tehnice întocmite în 1989, și a funcționat timp de aproape 35 de ani pe liniile din orașul din nord-estul țării.

Șinele istoriei acoperite de asflat. Șase  vagoane fiind deja vândute la fier vechi

Este important de precizat că lucrările actuale vizează ridicarea căminelor la cotă, asfaltarea și dezafectarea structurii existente. Mai exact, potrivit sursei citate, pe tronsonul dintre strada Sucevei și intrarea în Cătămărăști, intervenția va fi completă, iar pe porțiunea până la Kaufland se va asfalta doar zona liniilor.

Parcul de tramvaie Tatra T4D, utilizat de operatorul local Eltrans, a fost retras din circulație, șase unități fiind deja vândute la fier vechi. În urmă cu doi ani, societatea a scos la licitație mai multe vagoane, la un preț minim de pornire de aproximativ 20.000 lei fără TVA.

În lipsa fondurilor, municipalitatea Botoșani a preferat însă soluția radicală, alegând desființarea liniilor și casarea tramvaielor vechi.

Și alte primării din țară – vorbim aici despre cele din Galați sau Brăila – au demarat propriile proiecte din fonduri europene, semnând contracte de achiziție în nume propriu, fără implicarea autorităților centrale, notează publicația Club feroviar.

Sursă foto: clubferoviar.ro.

