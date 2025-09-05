Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone

Este doar o mână de om, dar stăpânește pe șosele un mastodont de zeci de tone. La numai 28 de ani, Roxana Gealapu este deja șoferiță de TIR cu experiență. Prezența sa la volanul camionului îi uimește pe șoferii din trafic, mai cu seamă că Roxana este minionă și are un chip adolescentin. La început, colegii râdeau de ea și o filmau, ca să se distreze pe seama ei. Lucrurile s-au schimbat însă, iar Roxana este om de bază la firma unde lucrează, potrivit Cancan.ro.

Are numai 1,53 metri înălțime și 40 de kilograme, însă reușește să stăpânească fără emoții volanul TIR-ul pe care-l conduce. Roxana este originară din comuna Grădinari, județul Olt, dar în Italia încă de când era copil. Tatăl său, șofer de camion și el, visa ca fiica sa să îmbrățișeze o carieră în avocatură. Dar destinul îi rezervase tinerei aceeași profesie ca a părintelui său. Aceasta lucrează ca șoferiță de TIR la o firmă din Italia, o profesie căreia puține femei au curajul să i se dedice.

