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Procurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor

Melania Agiu
Procurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor
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Autorul atacului de la Cracovia și-a ucis familia și două pisici de companie cu o zi înainte de atentat. Fiecare dintre aceste persoane a murit în urma a două împușcături în zona capului, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii poloneze, Przemysław Nowak, pentru portalul Wirtualna Polska.

Conform concluziilor preliminare ale anchetei, criminalul a ucis membrii familiei sale „în noaptea de vineri spre sâmbătă sau sâmbătă dimineața”. Acest lucru este sugerat de îmbrăcămintea și poziția cadavrelor, susține purtătorul de cuvânt al Parchetului Național, procurorul Przemysław Nowak.

„Fiecare dintre aceste persoane a murit în urma a două împușcături în zona capului. Circumstanțele indică faptul că au fost uciși pe timpul nopții, având în vedere poziția în care au fost găsiți. De exemplu, tatăl se afla în pat. Toți erau îmbrăcați așa cum se poartă haine la culcare“, a spus el. Acesta a adăugat că, în apartament, făptașul a împușcat și două pisici.

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Sora lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia, „a venit la părinți doar pentru weekend”

Purtătorul de cuvânt a subliniat că parchetul investighează modul și momentul în care s-a deplasat ucigașul. Anchetatorii așteaptă, de asemenea, rezultatele autopsiei. După ce acestea vor fi disponibile, se va putea stabili cu mai multă precizie la ce oră au murit exact membrii familiei lui Michał Oksiński – părinții și sora sa.

A apărut și subiectul unei a doua locuințe. Se pare că autoritățile poloneze au verificat și un apartament din Cracovia unde locuia sora lui Michał Oksiński.

„Ea studia la Academia de Arte Plastice din Cracovia. Locuia în Cracovia și venea la părinți doar în weekend. Nu știu dacă s-a găsit acolo ceva care să aibă vreo importanță“, a spus procurorul.

„Nu se știe cu ce armă a fost ucisă familia atacatorului. Nu avem nicio informație conform căreia cineva ar fi auzit împușcături. Putem afirma cu o probabilitate foarte mare că fiecare dintre ei a murit în urma a două împușcături în zona capului”, a explicat el.

Academia de Arte Frumoase din Cracovia a publicat un mesaj de rămas bun pentru Magdalena Oksińska, în vârstă de 21 de ani, care a fost ucisă la Ostrowiec Świętokrzyski de fratele ei. Fata a studiat pictura la Academia de Arte Frumoase din Cracovia. Era în al treilea an.

„Suntem cuprinși de durere și de un sentiment de pierdere ireversibilă. Ne luăm rămas bun de la Magda, o tânără artistă, membră a comunității noastre academice, a cărei viață a fost curmată atât de tragic. Moartea ei va lăsa un gol dureros printre noi”, a scris universitatea.

Michał Oksiński, tânărul de 24 de ani care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul orașului Cracovia, din Polonia, a murit la spital luni dimineața. Acesta fusese grav rănit într-un schimb de focuri cu forțele de ordine.

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