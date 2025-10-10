Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare

Compania Națională de Investiții Rutiere(CNIR) anunță o premieră pe șantierul Autostrăzii Transilvania-A3. Activitățile în teren vor fi monitorizate permanent cu camere video care vor transmite live imaginile.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma și directorul general al CNIR, Gabriel Budescu au verificat, vineri, șantierul subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania.

Conform Ordinului emis la sfârșitul lunii septembrie, Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 lucrează pe întreaga lungime a lotului de autostradă din județul Bihor.

Sunt disponibile imagini live de pe șantier, pe site-ul Companiei, pe prima pagină și în secțiunea dedicată proiectului : https://www.cnir.ro/proiecte/subsectiunea-3c2-chiribis-biharia/.

Acestea funcționează cu energie produsă de panouri solare; prin urmare funcționează și pe timpul zilei.

,,Este o inițiativă în premieră pentru un șantier de autostradă din România, și, totodată, o dovadă de transparență și respect pentru românii care vor să vadă, nemijlocit, evoluția marilor proiecte de infrastructură rutieră. Mai mult de atât, venim cu promisiunea că premiera de astăzi va deveni o regulă pe toate șantierele pe care le derulăm, monitorizarea live, accesibilă publicului, fiind o condiție stabilită în toate licitațiile noastre”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Se lucrează cu peste 260 de persoane și 330 de utilaje și echipamente, iar stadiul fizic de execuție a ajuns la 18 %. Au început lucrările de relocare a DN 19E pentru a permite descărcarea circulației și sunt lucrări avansate la 6 din cele 18 pasaje.

Lucrările au fost demarate înainte de termenul inițial, îi fac optimiști pe cei de la CNIR că se va reuși deschiderea acestui lot până la sfârșitul anului viitor, înainte de termenul stabilit prin contract (mai 2027).

Contractul cu Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 are o valoare de 785 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

