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Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00

Gilda Popa
Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00
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Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan se va reuni luni, de la ora 20:00, într-o ședință de urgență, potrivit unui anunț de ultimă oră publicat pe pagina Executivului.

Cel mai probabil, aceasta ar urma să fie ultima ședință de guvern desfășurată în actualul format. Reuniunea Executivului are loc într-un moment de maximă intensitate politică, chiar în timp ce în Parlament se fac ultimele pregătiri pentru tranziția de putere. Cabinetul interimar este la un pas de a-și încheia activitatea în condițiile în care, în această seară, sunt audieri în comisii pentru miniștrii propuși de premierul desemnat Adrian Veștea, iar votul decisiv de învestitură este programat la ora 21.30.

Anunțul Cabinetului Bolojan

„Ora 20:00 Ședință extraordinară de Guvern
– Acces pentru cameramanul și fotograful oficiali
– Palatul Victoria”, este anunțul publicat pe pagina Guvernului.

Ordinea de zi încă nu a fost publicată.

Anunțul a fost publicat în timp ce Adrian Veștea, anunța, pe Facebook, invitației lui George Simion de a se întâlni pentru a negocia susținerea guvernului în Parlament. Aceasta în contextul în care matematica parlamentară arată că guvernul Veștea poate trece doar cu voturile AUR, iar George Simion a anunțat că AUR nu va vota dacă premierul desemnat nu vine la negocieri până la ora 20.00. Șansele noului Executiv de a obține voturile necesare pentru a trece de Parlament au crescut semnificativ după această mutare.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului s-au întrunit astăzi, de la ora 10:00, într-o ședință în format online pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului Veștea. Procedura urmează să se desfășoare într-un ritm accelerat, astfel încât noul Executiv să poată fi instalat chiar din această seară dacă va trece votul final din plenul reunit al Parlamentului.

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