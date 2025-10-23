Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei

Ilie Bolojan a confirmat că Partidul Național Liberal îl va susține pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat la Primăria Generală a Capitalei.

„Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil, săptămâna viitoare desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei,” a transmis premierul.

Sursa foto: Profimedia

