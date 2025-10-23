Victor Ponta iese la atac: „Problema lui Bolojan nu era legată de pensiile magistraților, ci de faptul că magistrații nu mai ASCULTĂ de sistem”

Victor Ponta a ieșit la atac pe Facebook și spulberă narațiunea oficială. Legea pensiilor magistraților nu are nimic de-a face cu economia, este doar o răzbunare politică, a spus fostul premier.

Ponta arată cu degetul la dublul-standard. Aceeași Curte Constituțională care a anulat alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut, era „salvatoarea României”. Acum, pentru că a respins legea lui Bolojan, a devenit dușmanul numărul unu.

„Curtea Constituțională era foarte bună anul trecut, în decembrie, când a anulat alegerile, deși nu are în atribuții să anuleze alegeri. Acum Curtea Constituțională este foarte rea că a analizat o lege, exact ce scrie în constituție că face Curtea Constituțională.Îi doare în cot pe ei, vor doar ca acești judecători de la CCR să facă mereu ce le ordonă ei,” a spus Ponta.

„Nu e vorba de pensiile speciale, ci de controlul pe care îl au asupra magistraților”

„Nu i-a deranjat pe propagandiști, pe useriști și pe reziști pensia magistraților atunci când era vorba de Portocală, de Dănileț și de Ionuț Matei, despre toți aștia care au făcut dosarele politice și care au terorizat atunci România. Atunci nu aveau o problemă cu pensiile magistraților, dar deodată și-au dat seama că au o problemă.Acum, pentru că la Înalta Curte de Casație și Justiție au venit niște judecători care nu mai ascultă de ei.”

Al treilea subiect pe care-l demolează Ponta e promisiunea cu referendumul.

„Iarăși minciuna cu referendumul. Mai țineti minte că și Băsescu a făcut referendum? Ca să fie 300 de parlamentari, nu sunt. Mai țineți minte că și Nicușor Dan a făcut referendum să se desființeze sectoarele? Sunt sectoarele în continuare. Știți foarte bine că asta cu referendumul este o minciună”

Economie zero la buget

Ponta a adus în discuție și problema deficitului bugetar.

„Deficitul, avem 100 de miliarde pe primele luni, mai rău decât pe vremea lui Ciolacu. Reducerea de deficit este 0,000. O prostie, o minciună, nici vorbă de așa ceva. Legea a fost făcută în bătaie de joc. Nu a vrut nimeni să rezolve adevărata problemă, care se putea rezolva foarte simplu și constituțional.”

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: