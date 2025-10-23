Prima pagină » Actualitate » Lia Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a lăsat Craiova în frig: „În loc să trimită bani, a trimis corpul de CONTROL”

Lia Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a lăsat Craiova în frig: „În loc să trimită bani, a trimis corpul de CONTROL”

Bianca Dogaru
23 oct. 2025, 19:50, Actualitate
Lia Olguța Vasilescu a mărturisit printr-o postare pe Facebook calvarul prin care a trecut pentru a salva Craiova de frig. Cu tablotari scoși la pensie, cu 70 de milioane de euro amenzi de mediu și cu un guvern care a trimis corpul de control în loc de bani.

Primarul Craiovei a criticat Guvernul Bolojan și lipsa de sprijin financiar în cazul Electrocentralei Craiova, dar a ținut să-i mulțumească ministrului Bogdan Ivan pentru negocierile reușite cu Comisia Europeană, care a permis continuarea producției pe cărbune pentru încă o perioadă.

ALEXANDRA PANDREA /  MEDIAFAX FOTO

„Acum câțiva ani, Societatea Electrocentrale Craiova, fără a fi măcar încunoștințată primăria, eu am aflat din presă, a fost desprinsă din CEO, fără să primească tot capitalul de lucru solicitat ca să supraviețuiască, locomotivele necesare pentru transport sau măcar cărbunele la prețul de producție al CEO. N-a primit decât termocentrala din Bariera Vâlcii, în care CEO nu mai făcuse investiții de ani de zile, uzată fizic și moral. Anul trecut, Electrocentrale Craiova a trebuit să plătească și costul certificatelor de carbon, aproximativ 70 de milioane de euro și, neavând banii necesari, a pus garanție la bancă patrimoniul. Anul acesta, în septembrie, ar fi trebuit să plătească alți 70 de milioane de euro pentru certificate. Evident că nu au mai existat garanții și atunci a primit amenda de mediu. Fiindcă așa e statul român! Își îngroapă cu bună știință capacitățile de producție de energie, fie cu amenzi de mediu, fie cu imposibilitatea de a deschide noi termocentrale, pentru că s-a mai descoperit un gândac care nu trebuie deranjat.”

Primarul a explicat că speranțele administrației locale se legau de un proiect finanțat prin PNRR, care ar fi trebuit să înlocuiască cărbunele cu gazul, însă nicio firmă nu s-a înscris la licitație. În plus, societatea a fost împovărată cu costurile uriașe ale certificatelor de carbon, adică aproximativ 70 de milioane de euro anual.

Profimedia

„Anul trecut, pe lângă dezastrul financiar al societății , a mai apărut și altă problemă: toți tablotarii care lucrau la Electrocentrale Craiova ieșiseră la pensie și nu mai era nimeni în măsură să le ia locul. Câteva zile, am făcut zeci de drumuri la București la ministrul Burduja, pentru a găsi soluția să deblocăm situația financiară, căruia trebuie să îi mulțumesc pe această cale, și lui și altor miniștri sau secretari de stat, și am căutat printre prieteni, cunoștințe, rude, tablotarii și familiile lor, uzând de toată puterea mea de convingere, cu sindicatele alături, să îi fac pe tablotari să se întoarcă la muncă, să nu rămână orașul fără căldură. Dimineața beam cafeaua cu ministrul, după-amiaza mă rugam de tablotari să nu lase Craiova în frig.”

Olguța Vasilescu a mărturisit că pentru a asigura încălzirea orașului pe timp de iarnă, Primăria Craiova a achiziționat un teren situat în spatele actualei termocentrale, unde urmează să fie construită o nouă capacitate de producție, bazată pe gaz.

„Am achiziționat un teren care este fix în spatele Electrocentrale, SINGURUL suficient de mare și care ne permite accesul la conductele de gaz, apă dedurizată și ce mai e nevoie pentru a construi o nouă capacitate, la prețul de 53 euro mp, adică SUB prețul zonei (nu vă luați după habarniști sau răuvoitorii care s-au întrebuințat puțin să pună și aici frână), și pregătim caietul de sarcini ca să scoatem la licitație noua capacitate de producție. O nouă termocentrală, cu motoare și CAF-uri, fără cărbune, fără poluare în viitor și sperăm noi, la prețuri competitive.”

Surse foto: Profimedia

