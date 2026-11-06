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Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Național. Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2

Elena Popescu
Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Național. Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2
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Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi reconectat vineri la Sistemul Energetic Național. Sincronizarea reactorului 1 a început de la ora 11.00, urmând ca de la ora 13.00 acesta să înceapă să livreze energie.

Manevrele necesare pornirii Unității 1 au început miercuri, 4 noiembrie, după ce specialiștii au stabilit că sunt îndeplinite condițiile minime pentru reluarea funcționării în siguranță. Unitatea 1 va intra în regim normal de funcționare sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 19:00.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, după ce seceta prelungită a redus nivelul Dunării și cantitatea de apă disponibilă pentru răcirea instalațiilor. Unitatea 2 a fost oprită ulterior, pe 13 august. Pe durata opririi, cele două reactoare au fost menținute în stare sigură, fără riscuri pentru populație, angajați sau mediu. Situația a afectat însă producția de energie electrică a României, deoarece fiecare unitate are o putere de aproximativ 700 MW.

Directorul General al companiei, Mihai Gioară, a explicat importanța revenirii reactorului în Sistemul Energetic Național. ”Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public. Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure”, a declarat acesta.

Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2

Repornirea Reactorului 2 depinde de o creștere suplimentară și stabilă a nivelului apei, potrivit Nuclearelectrica. Funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcire, ceea ce va provoca o nouă scădere a nivelului din bazinul de aspirație al centralei.  Pentru Unitatea 2 este nevoie ca nivelul Dunării să continue să crească și să se mențină suficient de ridicat mai multe zile.

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