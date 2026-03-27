Premierul Slovaciei, moment neașteptat la Oradea: a cântat cu localnicii și a primit pălincă de prune. Ce amintiri din copilărie a depănat Bolojan

Sursa foto: Szilágyi Lóránd / BIHOREANUL

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avut parte de o primire aparte la Oradea, unde a ajuns vineri după-amiază, după întrevederile oficiale de la București cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Fico s-a alăturat unui moment artistic și a părut vizibil relaxat, cântând împreună cu un cor în costume populare slovăcești , relatează Bihoreanul.

La sosirea în Oradea, delegația slovacă, din care au făcut parte și miniștrii Apărării și Culturii, a fost întâmpinată de autoritățile locale, inclusiv primarul Florin Birta, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, și prefectul Marcel Dragoș.

Peste o sută de reprezentanți ai comunității slovace din Bihor, dar și din Banat, Sălaj și Satu Mare, alături de aleși locali, profesori și fețe bisericești, l-au așteptat în Sala Traian Moșoiu a Primăriei. Oaspeții au fost primiți cu aplauze, iar după intonarea imnurilor naționale, Fico a admirat vizibil impresionat decorul sălii și tablourile istorice expuse, menționează sursa citată.

În discursul său, de aproximativ 10 minute, rezumat ulterior de deputatul Adrian Merka, liderul Uniunii Slovacilor din România, premierul a subliniat caracterul „constructiv” al discuțiilor de la București și a evidențiat relațiile istorice dintre cele două state. Acesta a amintit inclusiv sprijinul oferit de Armata Română la eliberarea Slovaciei în 1944–1945 și poziția României din 1968, când nu a participat la invadarea Cehoslovaciei.

De altfel, Bolojan a ținut să sublinieze că slovacii sunt „oameni harnici”, povestind că în copilărie, când tatăl său îl lua la coasă, uneori erau ajutați și de „cosași profesioniști”, uneori slovaci, care impuneau un ritm de lucru foarte alert. „Dacă un slovac cosea în spate, nu era bine, pentru că era o forță, și trebuia să ții pasul”, a spus Bolojan.

După partea oficială, atmosfera s-a schimbat radical. Un cor îmbrăcat în costume tradiționale slovăcești a interpretat mai multe piese folclorice, iar premierul slovac nu s-a limitat la rolul de spectator. Mai întâi a fredonat, apoi a intrat în mijlocul grupului și a cântat alături de aceștia, în timp ce se legăna pe ritmul muzicii.

Vizibil relaxat, Fico a petrecut apoi peste 15 minute discutând cu cei prezenți, acceptând cadouri simbolice – de la plachete și fotografii până la tradiționala pălincă de prune.

După interacțiunea cu publicul, delegația oficială s-a retras alături de gazde într-o sală din apropierea biroului primarului, unde membrii acesteia au semnat în Cartea de Onoare a orașului. În acest timp, participanții rămași în sală au continuat întâlnirea într-un cadru informal.

