După întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni, premierul Republicii Slovace, Robert Fico, se vede cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Agenda cuprinde mai multe momente, începând cu ora 10.55 şi până la 13.00, când vor avea loc declaraţiile comune ale celor doi premieri.

După fotografia oficială, va avea loc o întrevedere tête-à-tête între cei doi oficiali.

Ceremonia oficială de semnare a Memorandumului de înțelegere privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Slovacă pentru o perioadă de 5 ani(11.35).

De asemenea, la Palatul Victoria, în Sala Muntenia, are loc întrevederea în plenul delegațiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Premierul Ilie Bolojan participă alături de Robert Fico la întâlnirea cu reprezentanții comunității slovace, la ora 16.45.

Momentul are loc la Primăria Municipiului Oradea din Piața Unirii.

