Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului

Un preot din Dâmbovița a anunțat că intră în grevă foamei, după ce Arhiepiscopia Târgoviștei a anunțat mutarea sa la o altă biserică. Nu este prima dată când preotul este mutat, iar credincioșii care îl sprijină pe părinte au făcut chiar și o petiție online. Arhiepiscopia îl acuză de mai multe fapte, printre care neascultarea continuă față de forurile ierarhice superioare, absențele repetate și prelungite de la programul administrativ și liturgic de la biserica unde slujea, falsul în declarații – fapt grav, pedepsit și de legile statului, nu doar de cele bisericești – precum și întreținerea unei situații conflictuale cu actuala stareță a mânăstirii.

„Mare nedreptate. Rugați-vă pentru mine!”

Preotul Culiță Tudorache a anunțat că va intra în greva foamei, după ce a fost chemat de ÎPS Nifon la reședința eparhială și i s-a transmis că nu mai poate sluji la Mănăstirea Stejari.

„Aducându-mi-se la cunoștință că NU MAI POT SLUJI la Mănăstirea La Stejari, primind un termen de șase zile să-mi aleg slujirea la una din parohiile Priseaca sau Mânjina (comuna Voinești), începând de luni, 10 noiembrie, de la orele 9, voi intra în GREVA FOAMEI – pe termen nelimitat – în fața Arhiepiscopiei Târgoviștei, pentru această MARE NEDREPTATE. Rugați-vă pentru mine!”, a precizat preotul.

Comunicarea Arhiepiscopiei Târgoviștei

„Având în vedere neascultarea continuă față de forurile ierarhice superioare, absențele repetate și prelungite de la programul administrativ și liturgic de la biserica unde slujea, falsul în declarații (fapt grav, pedepsit și de legile statului, nu doar de cele bisericești), precum și întreținerea unei situații conflictuale cu actuala stareță a mânăstirii, cât și cu fosta stareță, cărora le-a vorbit extrem de urât și chiar le-a amenințat, dar și pentru că realizează frecvent colecte fără a fi înregistrate în contabilitatea unității de cult, precum și pelerinaje în țară și în străinătate fără a solicita binecuvântarea Centrului eparhial, neglijându-și obligațiile clericale, Pr. Culiță Tudorache a fost oprit de la slujirea în cadrul Mânăstirii Sf. Mc. Filofteia.

„Are posibilitatea să aleagă unde va dori să fie transferat preot paroh”

Menționăm, de asemenea, că preotului în cauză i s-a comunicat că, ținând cont de faptul că este preot de mir și nu ieromonah, slujirea pentru o perioadă de timp în cadrul unei mănăstiri din Eparhie a reprezentat un pogorământ, iar, acum, are posibilitatea să aleagă unde va dori să fie transferat preot paroh, respectiv, Parohia Mânjina, pe teritoriul căreia își are domiciliul, fie la o parohie de gradul I din Municipiul Târgoviște (Priseaca), însă, acesta a refuzat, amenințând că ”intră în greva foamei și că se va lega cu lanțuri de gardul Arhiepiscopiei Târgoviștei”, având o atitudine necuviincioasă față de Ierarhul care l-a hirotonit și iertat în nenumărate rânduri, mai cu seamă că faptele de care este acuzat sunt dovedite și recunoscute în scris de cucernicia sa.

Reamintim că Pr. Culiță Tudorache a fost transferat disciplinar în anul 2021 de la Parohia ”Sf. Nifon” din Târgoviște în postul de preot slujitor la Mânăstirea ”Sf. Filofteia”, în urma unei decizii a Consistoriului eparhial (Tribunalul bisericesc), fiindcă fusese găsit vinovat de numeroase și grave abateri de la disciplina bisericească.”

Credincioșii au făcut petiție pentru a-l sprijini pe părinte

Supărați pe situație, în semn de susținere, mai mulți credincioși au semnat o petiție online:

„Ne exprimăm îngrijorarea față de modul în care a fost înlăturat din slujire părintele Culiță Tudorache din cadrul Mănăstirii „La Stejari”, (Schitul Sf. Mc. Filofteia), județul Dâmbovița subordonată Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Considerăm că această măsură a fost luată fără o comunicare transparentă și fără respectarea principiilor de drept, morală creștină și echitate. Decizia a fost luată duminică, 9 noiembrie în mod netransparent și cu acțiune imediată.

Solicităm:

1. Publicarea motivelor oficiale ale deciziei;

2. Analizarea situației de către o comisie independentă din cadrul Patriarhiei Române;

3. Posibilitatea ca părintele Culiță Tudorache să-și prezinte apărarea într-un cadru echitabil.

Reamintim că această decizie, total nedreaptă nu este prima realizată de Arhiepiscopia Târgoviștei împotriva părintelui Culiță Tudorache, iar în anul 2021, a fost înlăturat din slujire din cadrul parohiei „Sf. Nifon” – Sârbi, Târgoviște , județul Dâmbovița subordonată Arhiepiscopiei Târgoviștei în același mod, fără o comunicare transparentă și fără respectarea principiilor de drept, morală creștină și echitate”, se arată în petiție.

Sursă foto: Gândul / Adevărul

