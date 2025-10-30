Prima pagină » Actualitate » Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

Luiza Dobrescu
30 oct. 2025, 08:58, Actualitate
Joi dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier al Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. 

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a informat joi dimineaţă Administraţia Prezidenţială.

”La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează efectele Decretului nr. 909/2025 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 14 august 2025”. 

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie are loc joi, de la ora 10:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Cine este Oana Gheorghiu, noul vicepremier

În calitate de copreşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Gheorghiu s-a implicat în proiecte de infrastructură medicală şi campanii de advocacy.

Cel mai cunoscut proiect este Spitalul pentru Copii boknavi de cancer de la Marie Curie, o premieră în România.

„Experienţa Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte şi mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care ţara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcţioneze mult mai bine în beneficiul cetăţenilor”, şi-a argumentat, Guvernul. opţiunea.

