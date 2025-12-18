Prima pagină » Actualitate » Preşedintele Agenţiei care l-a angajat pe Răzvan Cuc şef la Juridic şi-a dat demisia şi revine la meseria de profesor de Sport

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 12:11, Actualitate
Şeful Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, l-a numit pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, în funcţia de şef al Departamentului Juridic al ANS chiar înainte să fie reţinut de Direcţia Naţională Anticorupţie. Între timp, şi Matei şi-a dat demisia din funcţie.

Aceasta va intra în vigoare începând cu 28 decembrie. Matei a spus că motivele sunt pur personale şi nu au legătură cu numirea controversată a lui Cuc, ci cu motive personale.

Contactat de Gândul, fostul şef al ANS ne-a declarat că vrea să stea departe de lumea politică cel puţin 6 luni şi se va întoarce la Vâlcea, acolo unxde predă Sport şi este şi lector la Centrul Naţional de Perfecţionare Antrenori.

În calitate de director la Juridic, Răzvan Cuc şi chiar a participat la o acţiune oficială, alături de şeful ANS, la Gala Federației Române de Lupte, de pe 9 decembrie, de la Predeal.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg familial Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcţie de Preşedinte al Agenţiei Naționale pentru Sport. Vă mulţumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le multumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Matei pe pagina de socializare.

În ceea ce-l priveşte pe Răzvan Cuc, Bogdan Matei ne-a declarat că a fost detaşat la ANS, cu 2 săptămâni înainte să fie reţinut de DNA, de la Consiliul Judeţean Giurgiu, unde era consilier juridic.

„Am avut pe cineva, dar era în concediu medical de boală de mult timp. Postul a fost liber mult timp, pentru că nu voia nimeni să-l ocupe, din cauza proceselor. A venit prin detaşare, acum 2 săptămâni”, a mai spus Matei, pentru Gândul.

Constantin-Bogdan Matei a fost parlamentar PSD şi a fost instalat, la 13 ianuarie 2025, în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

