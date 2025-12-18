Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc

Ancheta DNA în dosarul de corupţie al fostului ministru de la Transporturi, Răzvan Cuc, ia amploare şi atrage după sine mai mulţi oficiali din instituţiile publice. Sursele Gândul au înaintat ideea că şi demisia şefului Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, pe care tocmai a înaintat-o, ar avea legătură cu acest lucru. Mitroi şi-a justificat gestul ca o „retragere voluntară, asumată”.

După ce miercuri au avut loc percheziţii ale procurorilor anticorupţie la sediul Primăriei Constanţa, joi a fost transmis un comunicat al Consiliului Judeţean Constanţa în care este anunţată demisia şefului instituţiei, Florin Mitroi, care-şi explică gestul astfel:

”Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung.

Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui. Am candidat pentru această funcţie, având convingerea că este cea mai bună direcţie pentru a putea dezvolta judeţul, dar, din păcate, din această poziţie, nu pot să fac mai multe pentru cetăţeni, nici să schimb modul în care este văzută administraţia.

Mi-am dat seama că am două opţiuni:

– să continui să ocup această funcţie până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetăţenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiţii ce mi-am propus şi ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant;

sau

– să renunţ la această funcţie, din respect pentru voi şi pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însa pe altă cale, pentru că demnitatea personală şi dezvoltarea judeţului sunt mai importante decât ocuparea unei funcţii.

Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeţi ca pe o decizie onorabilă, şi nu o slăbiciune. Consider că am luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat. Am anulat contracte nedrepte, am deschis uşi spre transparenţă. Puneţi faptele înaintea vorbelor. Constanţa are nevoie de susţinere, de implicare, de acţiune, de-adevărat. Dar nu de la un singur om, ci de la toţi. Le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, cetăţenilor care au crezut în mine, colegilor oneşti, echipei care mi-a susţinut activitatea şi presei. Sper la un Consiliu Judeţean stabil, o echipă pregătită şi proiecte care vor continua, indiferent de nume. Mă plec în faţa cetăţenilor acestui judeţ şi sper ca următorul preşedinte să îi iubească la fel de mult ca mine. Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!”, se arată în comunicatul Consiliului Județean Constanța.