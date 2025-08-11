Prima pagină » Actualitate » Președintele APAPR îndeamnă beneficiarii Pilonului II de Pensii la retrageri EȘALONATE: „Impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare”

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 12:07, Știri politice
Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a declarat în această dimineață că „mulți români au cerut să retragă integral contribuția la Pilonul II de pensii în urma informațiilor recente.

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a precizat că este de preferat ca beneficiarii Pilonului II de Pensii să-și retragă plățile eșalonat, deoarece impozitul ar fi mult mai mare în cazul unei retrageri totale. „Soluția ar fi una păguboasă”, susține oficialul, potrivit  Mediafax

„Participanți care, de exemplu, au optat astăzi ca să-și retragă banii eșalonat, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă tot ce-au dat. Asta pentru ei înseamnă un cont suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăților eșalonate”, a precizat Radu Crăciun.

„Banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică”

Președintele APAPR a subliniat că este nevoie ca cetățenii să fie informați corect, oferind o serie de clarificări în acest sens.

„Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor. Trebuie să-i ajutăm ca să ia decizii avizate și decizii corecte. Aș vrea, la început, să clarific două lucruri care mi se par foarte importante, mai ales că le-am văzut foarte mult timp rostogolite în spațiul public. Prima clarificare este următoarea.

Această lege are un impact neutru asupra sistemului de pensii private. În sistemul actual de plată a pensiilor, nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală, și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci nu se pune problema aceea pe care am văzut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administratorul de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani”, a menționat Radu Crăciun.

„Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților”

Acesta a mai precizat că fondurile de pensii sunt capabile să facă față plăților chiar și în perioadele de vârf.

„Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni”, a spus președintele APAPR.

Foto: Facebook

