Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze"

Luiza Dobrescu
16 ian. 2026, 12:59, Actualitate
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan:

Deşi s-a lansat zvonul că mulţi primari PSD au boicotat întâlnirea cu Ilie Bolojan, de la Iaşi, PNL transmite o informare prin care infirmă, cu dovezi foto, că lucrurile nu au stat deloc aşa. Dimpotrivă. 

Cei de la PNL Iaşi acuză presiuni asupra edililor care au confirmat prezenţa, din partea PSD

„Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari PSD au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan dar au primit apoi telefoane de amenințare

PNL Iași respinge ferm retorica populistă, mincinoasă și panicardă lansată astăzi de PSD Iași la adresa Premierului Ilie Bolojan. Atacul concertat al social-democraților nu este despre „grija față de comunități”, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiți și despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu șină” și a sinecurilor de partid a apus.

Mai mulți primari PSD au confirmat inițial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan (captura foto atașată la comunicat), într-un act de conștiință personală. Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze și li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iași nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu amenințări venite pe linie de partid”, transmit liberalii, printr-un comunicat.

„Premierul vine să discute soluții tehnice, nu să facă paradă politică” mai spun cei de la PNL care consideră că un astfel de comportament nu face decât să ” izoleze comunitățile pe care le reprezintă și să slăbească, în ansamblu, forța de reprezentativitate a județului nostru și a ieșenilor care i-au votat”.

„Premierul României, oricare ar fi el, de la orice partid, se întâlnește cu primarii să discute probleme de administrație publică, nu politică. Acest protest infantil al PSD nu face decât să izoleze comunitățile pe care le reprezintă și să slăbească, în ansamblu, forța de reprezentativitate a județului nostru și a ieșenilor care i-au votat. Premierul vine să discute soluții tehnice, nu să facă paradă politică, așa cum ne-au obișnuit premierii PSD care apăreau la Iași doar pentru tăieri de panglici la proiecte inexistente.

Lupta de putere din interiorul PSD Iași, incompetența și frica lui Bogdan Cojocaru de a avea grijă de interesele primarilor și directivele meschine de la organizația centrală a PSD au dus la acest sabotaj ridicol și la o confuzie generală în rândul edililor social-democrați. Decizia primarilor PSD de a boicota întâlnirea cu Prim-ministrul României este un act de iresponsabilitate administrativă.”

PNL Iaşi face şi o scurtă trecere în revistă a ceea ce presupune reforma administrativă şi investiţiile actualului guvern în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

„Reforma propusă de Guvernul Bolojan nu taie salariile medicilor sau profesorilor, ci taie risipa și birocrația sufocantă. Iată realitatea pe care PSD Iași o ascunde sub preșul propagandei:

  1. Tăiem scaunele politice, nu serviciile publice: Dispar 6.102 posturi de consilieri personali ai demnitarilor. Aceasta înseamnă o economie anuală de peste 362 milioane de lei. PSD plânge după aceste sinecuri? Noi alegem să folosim acești bani pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare.
  2. Stop organigramelor umflate: Reducem cu 10% cheltuielile de personal în instituții prin reorganizare și eliminarea posturilor inutile. Mai puțini șefi, mai multă eficiență.
  3. Digitalizare, nu hârțogărie: Condiționăm finanțarea de la bugetul de stat de înrolarea în Ghișeul.ro. Cine refuză digitalizarea, refuză respectul pentru cetățean.

Investiții istorice, nu desene pe hartă. A7 și A8 sunt realitate!

În timp ce PSD scrie comunicate pline de venin, Guvernul liberal condus de Ilie Bolojan securizează viitorul Moldovei. Nu prin promisiuni, ci prin bani și șantiere.

  • A7 și A8 – Piloni de securitate: Am securizat 4 miliarde de Euro prin programul european SAFE pentru infrastructura Moldovei. Autostrada Unirii (A8), tronsonul Pașcani-Iași-Ungheni, și A7 spre Siret sunt acum priorități strategice NATO și UE, cu finanțare garantată și proceduri accelerate.

  • Deblocarea Variantei Ocolitoare Podu Iloaiei: După ani de blocaje, avem avizul Ministerului Finanțelor. Soluția este pe masă, banii sunt securizați. PSD a știut doar să contemple cozile de mașini; PNL vine cu soluția tehnică și finanțarea”, mai scriu cei de la PNL Iaşi.

La rândul său, preşedintele PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, transmite celor de la PSD că atunci “când refuzi dialogul cu șeful Executivului, nu îl pedepsești pe Ilie Bolojan, ci îți pedepsești propria comunitate pe care pretinzi că o reprezinți”

„Este o dovadă de imaturitate politică să pui orgoliul de partid mai presus de interesul județului Iași. Solicit PSD Iași să iasă din logica de campanie electorală perpetuă și să înțeleagă gravitatea momentului. România are nevoie de stabilitate bugetară și de reforme structurale pentru a nu pierde fondurile europene. Dacă PSD vrea să rămână partidul care apără evaziunea, construcțiile ilegale și birocrația, este alegerea lor., a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea”

Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor

