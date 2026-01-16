Crize economice similare, abordări diferite. România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB și cu cea mai mare inflație din Europa. Ungaria are de asemenea un deficit alarmant și o datorie publică uriașă, iar Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice în ultimul an. Ce au însă în comun Ungaria și Polonia, iar România face notă discordantă? Dacă Guvernul Bolojan a ales soluția cea mai simplă, și anume să pună povara crizei economice și a deficitului record pe umerii populației (inclusiv categoriile vulnerabile), Ungaria și Polonia sunt mult mai atente la nevoile cetățenilor săi, astfel că povara fiscală a acestora este mult mai blândă.
2026 este un an electoral important pentru premierul Viktor Orban, care vizează un nou mandat. Documentul aprobat încă din vara trecută include reduceri semnificative de taxe pentru familii, o categorie-cheie vizată de partidul de guvernământ Fidesz, notează Reuters.
Bugetul țării vecine pe 2026 promite continuarea programului de reducere a impozitelor, pe lângă diverse beneficii familiale. Guvernul de la Budapesta a inclus în planul său și reforma impozitelor locale, gestionarea deficitului bugetar și a fondurilor UE fiind, de asemenea, esențiale. Elementele cheie ale bugetului maghiar sunt:
Deși Ungaria se confruntă, la fel ca țara noastră, cu o datorie publică colosală și un deficit record la finalul lui 2025 de 5.739 miliarde de forinți (Detalii AICI), guvernul Orban are o strategie fiscală radical opusă celei a Guvernului Bolojan.
Astfel, cabinetul de la Budapesta nu a mizat pe creșterea drastică a TVA și a taxelor și impozitelor, ci dimpotrivă, pe reduceri de impozite, investiții cheie și dezvoltare economică. Este vorba de cel mai mare deficit al țării din ultimii ani, scrie publicația telex.hu.
Pe de altă parte, un element major pentru echilibrarea deficitului maghiar vizează atragerea susținută de fonduri europene.
Parlamentul ungar a adoptat legea privind acordarea celei de-a 14-a pensii lunare. Prestaţia va fi introdusă treptat, pensionarii urmând să primească un sfert din cuantumul total al pensiei lunare în februarie 2026, anunța pe 10 decembrie 2025 agenția de presă Hirado.
”În conformitate cu noua lege, anul viitor, pensionarii vor primi şi o a 14-a pensie, în plus faţă de pensia din luna februarie şi cea de-a 13-a pensie. În primul an al acordării celei de-a 14-a pensii, aceasta va reprezenta 25% din suma prestaţiei lunare, iar potrivit deciziei Guvernului, până în anul 2030, ar trebui să atingă nivelul de 100% din cuantumul prestaţiei lunare”, mai explică sursa citată.
În concluzie, bugetul pe 2026 al Ungariei mizează pe susținerea locurilor de muncă și a familiilor și își propune să stimuleze economia prin reduceri de impozite și reforme fiscale, în timp ce controlul deficitului și fondurile UE sunt, de asemenea, decisive pentru succesul programului fiscal.
În Polonia, guvernul de la Varșovia a decis creșterea taxelor pe proprietate cu maximul permis de lege, de 4.5% de la 1 ianuarie 2026, comparativ cu anul anterior, notează vgdpoland.pl. Totuși, această valoare maximă exista în anumite localități de câțiva ani. De asemenea, anul 2026 le aduce polonezilor noi impozite pentru clădirile rezidențiale, clădirile și terenurile utilizate în scop de afaceri.
Guvernul premierului Donald Tusk (foto sus) a trecut la creșterea generalizată a taxelor și impozitelor pentru noile locuințe. De notat totuși că este vorba de valori decente (maximul de 4.5% permis de lege), spre deosebire de creșterile decise la București, când au existat cazuri de cetățeni români cu impozite pe clădiri sau anexe mai mari chiar și de 20 de ori.
Tot la Varșovia este semnalată o abordare total diferită a guvernului în materie de taxare a băncilor. Astfel, dacă în România acestea suportă taxe blânde, în țara vecină autoritățile au decis o creștere cu 30% a taxelor impuse băncilor care operează în Polonia.
În octombrie 2025, președintele Poloniei, Karol Nawrocki a promulgat o lege care elimină impozitul pe venit pentru părinții care au cel puțin doi copii și venituri anuale mai mici de 140.000 de zloți (aproximativ 32.980 de euro), o reformă menită să sprijine familiile, să majoreze veniturile disponibile și să stimuleze activitatea economică.
Potrivit estimărilor administrației prezidențiale, o familie poloneză vizată de măsură va avea în medie un câștig net suplimentar de circa 1.000 de zloți lunar (aproximativ 235 de euro) datorită acestei facilități fiscale. De altfel, Karol Nawrocki a făcut din această măsură – impozitul zero pentru familii – unul dintre pilonii principali ai campaniei sale prezidențiale care i-a adus câștig de cauză.
Tot preşedintele Nawrocki a promulgat un proiect de lege guvernamental care introduce o rată mai mare a impozitului pe profit pentru băncile din Polonia, potrivit Notes from Poland. Astfel, impozitul pentru bănci, care se situa în 2025 la 19%, a crescut la 30% de la 1 ianuarie 2026.
Măsura este destinată să genereze venituri de miliarde de euro, într-un moment în care Polonia încearcă să aducă sub control creşterea sale datoriei publice, una destul de consistentă. De altfel, în anul 2025, Polonia și România au înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice din rândul CEE8 (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Croația și Slovenia) față de T1/2024 și față de T1/2023, informează un studiu Erste.
„Deși România are cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB, Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice în ultimul an (date Eurostat între T1 2025 și T1 2024) și în ultimii doi ani (între T1 2025 și T1 2023)”, scrie Erste.
În România, lucrurile stau total diferit, iar populația se confruntă, odată cu implementarea pachetelor de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, cu o erodare dramatică a veniturilor generată de multiple cauze.
Deși ar fi trebuit să fie gata încă din luna noiembrie a anului trecut, abia luna aceasta Executivul s-a angajat că va aproba bugetul pe anul în curs.
Guvernul susține că majorările sunt necesare pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru finanțarea investițiilor.
Din păcate, cetățenii fac eforturi degeaba, așa cum o serie de economiști importanți au avertizat încă din vara trecută. Astfel, fostul prim-ministru Florin Cîțu usține că majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, aplicată în 2025, nu a produs un efect superior de colectare la buget față de anul anterior, când taxa nu fusese majorată. Într-o postare pe Facebook, Cîțu afirmă că datele oficiale ale Ministerului Finanțelor contrazic discursul potrivit căruia creșterea TVA ar fi dus automat la încasări mai mari.
„Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. S-a și văzut că n-am încasat semnificativ mai mult taxe la buget, pentru că n-ai cum, cu o economie care se prăbușește. Deci, nu ne-am atins scopul cu acele taxe decât parțial, ceea ce înseamnă că o nouă creștere de taxe nu va duce la și mai multe încasări la bugetul statului, dimpotrivă, va distruge și mai mult din partea economiei care contează”, spune și profesorul de economie Cristian Păun.
