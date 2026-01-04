Prima pagină » Actualitate » Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”

Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 12:34, Actualitate
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia:

Un tânăr de 18 ani, român, a fost dat dispărut, iniţial, în urma catastrofei de la Crans-Montana din Elveţia. Ulterior, a fost identificat printre morţii identificaţi de autorităţile elveţiene. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj. 

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”, îşi începe preşedintele Nicuşor Dan mesajul postat pe X, cu ceva timp în urmă.

„Astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, transmite preşedintele României. 

🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 4. Decesul unui român de 18 ani a fost confirmat. Noi și noi drame dezvăluite. Cum se apără primarul din Crans Montana

