Ucraina și Turcia fac pași pentru reluarea unui mecanism de transport al cerealelor prin Marea Neagră, cu accent pe siguranța navelor comerciale și continuitatea exporturilor agricole. Inițiativa a fost anunțată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după discuțiile purtate cu liderul turc Recep Tayyip Erdoğan, la Istanbul, sâmbătă, 31 octombrie.

Un eventual acord ar putea avea efecte asupra comerțului cu cereale din bazinul Mării Negre, inclusiv asupra exporturilor ucrainene, dar și asupra pieței agricole din România. Portul Constanța, unul dintre punctele importante pentru comerțul regional cu produse agricole, ar putea resimți la rândul său consecințele unei astfel de inițiative.

Siguranța transporturilor maritime, prioritate pentru cele două state

Discuțiile dintre cei doi președinți au vizat securitatea navigației în Marea Neagră și posibilitatea reluării unui mecanism internațional care să ofere garanții pentru transporturile de produse agricole. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze circulația navelor comerciale și activitatea porturilor din regiune.

Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina și Turcia au convenit să colaboreze pentru crearea unui coridor destinat exporturilor de cereale, astfel încât acesta să funcționeze în condiții de siguranță și eficiență.

La rândul său, Recep Tayyip Erdoğan a solicitat oprirea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, indiferent de statul responsabil. Președintele turc a reafirmat, totodată, disponibilitatea Ankarei de a continua demersurile diplomatice pentru protejarea navigației maritime.

Statele Unite analizează posibilitatea unui acord

Inițiativa turco-ucraineană apare într-un context în care și Washingtonul examinează soluții pentru reducerea riscurilor asupra transporturilor maritime din Marea Neagră.

Potrivit Reuters, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, la 31 octombrie, că Statele Unite analizează propunerile înaintate de Turcia și India pentru protejarea transporturilor de cereale și energie.

Reluarea unui coridor sigur ar putea contribui la stabilizarea fluxurilor comerciale din regiune și ar avea importanță pentru statele implicate în exportul și tranzitul produselor agricole. Pentru România, evoluția negocierilor merită urmărită, având în vedere rolul Portului Constanța în circuitul cerealelor din zona Mării Negre.