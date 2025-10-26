Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre fostul președinte Klaus Iohannis: „A STRICAT multe, posibil şi mitul neamţului în politica românească”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară – la Antena 3 – că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească.

„Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit. Nu e ca şi cum toţi oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi, nu e ca şi cum Ciolacu a stricat mitul românului harnic”, a declarat Dominic Fritz.

Klaus Werner Iohannis, fost profesor de fizică, care a îndeplinit funcția de președinte al României între 2014 și 2025, timp de două mandate.

A fost al patrulea președinte etnic german dintr-un stat din Europa Centrală și de Est după căderea Cortinei de Fier, după Rudolf Schuster din Slovacia respectiv Ferenc Mádl și Pál Schmitt din Ungaria.

Klaus Iohannis a fost primul președinte din istoria postdecembristă a României care nu a fost anterior membru al Partidului Comunist Român (PCR), însă acesta a fost membru al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) în liceu, ca pionier.

La rândul său, Dominic Samuel Fritz este un cetățean german și primar al municipiului Timișoara, candidând din partea Uniunii Salvați România (USR), cu susținerea adițională a Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR/DFDR), în cadrul alegerilor locale din anul 2020.

A fost reales în 2024 și este președintele Uniunii Salvați România, fiind singurul edil din România care nu deține cetățenia română.

FOTO – Colaj Mediafax