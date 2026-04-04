Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea a fost o punere în scenă. Cine a comandat operațiunea și cine sunt personajele

Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea și dezvăluită cu poze neclare de Elena Lasconi, chiar cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din luna mai 2025 a fost o punere în scenă cu personaje care au jucat rolurile celor trei personje, au spus pentru G4Media.ro mai multe surse familiarizate cu cazul.

Potrivit surselor G4Media, procurorii DIICOT care anchetează cazul i-ar fi audiat pe Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu. Ei ar fi organizat această filmăre încă de la începutul lunii aprilie 2025.

Conform surselor G4Media.ro, persoanele care au interpretat cele trei personaje au fost identificate și audiate de procurori:

– Bratu Răzvan-Florin (Dan Nicușor – Daniel),
– ⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian, (Ponta Victor Viorel)
– ⁠Cojocaru Marian, (Coldea Mihail – Florian).

Conform unor surse apropiate anchetei, ”angajat pe funcția de ”operator imagine” în cadrul PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al lui Mihai Cojocaru și implicit al CSTUDIO RO FILM SRL și totodată aceeași persoană care a pus la dispoziție mijloacele tehnice și a filmat cadrul filmului cu cei 3 actori interpretând persoanele Dan Nicușor Daniel, Ponta Victor Viorel și Coldea Florian-Mihail – a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan.”

Amintim că Elena Lasconi a făcut publice pe Facebook, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 Mai 2025, o serie de fotografii de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor.

Nicușor Dan a anunțat la vremea aceea că va face plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. De asemenea, și Victor Ponta a anunțat că o va da în judecată pe Lasconi.

Imaginile, care erau de o calitate tehnică foarte proastă, arată trei persoane ieșind în momente diferite dintr-o clădire. Ele nu sunt datate și, în afară de cea în care apare Nicușor Dan, sunt neclare. Elena Lasconi a postat atunci și o captură de ecran dintr-un email din care rezultă că ar fi primit imaginile de la un paparazzo.

Victor Ponta dezvăluie că a fost audiat de DIICOT. Scandalul electoral generat de pozele cu Lasconi, Nicușor Dan, Ponta si Coldea ia o nouă turnură

