Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta dezvăluie că a fost audiat de DIICOT. Scandalul electoral generat de pozele cu Lasconi, Nicușor Dan, Ponta si Coldea ia o nouă turnură

Victor Ponta dezvăluie că a fost audiat de DIICOT. Scandalul electoral generat de pozele cu Lasconi, Nicușor Dan, Ponta si Coldea ia o nouă turnură

Victor Ponta dezvăluie că a fost audiat de DIICOT. Este vorba despre scandalul de anul trecut, generat de pozele cu Lasconi, Nicușor Dan, Ponta si Coldea, care, acum, ia o nouă turnură.

Victor Ponta, fostul premier și fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, a fost azi la DIICOT, ca parte vătămată, într-un dosar deja celebru. Povestea din spatele audierii s-a petrecut anul trecut, în campania electorală la alegerile prezidențiale din 2025, atunci când Elena Lasconi a publicat la TV o serie de imagini în care apărea că Victor Ponta s-ar fi întâlnit cu Nicușor Dan și Florian Coldea, într-o vilă.

La vremea respectivă, candidata de atunci la Cotroceni a publicat mai multe imagini despre care spune că ar fi fost făcute după anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. În fotografii ar fi apărut Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost adjunct al SRI.

Atunci, Nicușor Dan și Victor Ponta au catalogat pozele drept „false”, în timp ce Florian Coldea a declarat că demersul Elenei Lasconi este „o încercare disperată”.

Mai amintim că reporterii Gândul au găsit, anul trecut, respectiva casă în care s-ar fi întâlnit Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Aceasta semăna perfect cu o vilă identificată de reporterii Gândul la câțiva kilometri de Capitală, în comuna Tunari, iar din informațiile Gândul, vila era închiriată în regim hotelier.

„Unde credeți că am fost azi? La DIICOT. M-au chemat, parte vătămată. Anul trecut, pe vremea asta, a ieșit doamna Lasconi la Antena 3 cu niște poze, cu trei zile înainte de alegeri: L-am prin pe Ponta și pe Nicușor Dan la Coldea, se întâlnesc în nu știu ce casă”. Bineînțeles, era o minciună, numai doamna Lasconi putea crede asta. Dar a doua zi am depus plângere penală. Știu, o să îmi ziceți că a trecut aproape un an. I-am criticat pe cei de la DIICOT, după întâlnirea de azi, vreau să le cer iertare. Oamenii sunt mult mai serioși. Bravo, nota 10. Au cercetat și azi m-am trezit, am fost acolo, si au patru suspecți: trei tineri și unul mai în vârstă. Nu-i cunosc. Dar pentru cine au lucrat? Nu e vorba doar de poze falsificate, aștept ca cei patru să zică cine i-a angajat, cine i-a plătit. Că cine a avut de câștigat de pe urma asta se știe. Cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi. S-a schimbat istoria României și eu vreau să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Victor Ponta pe Facebook.

