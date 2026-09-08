În 2017, o elevă de 14 ani a săpat un iaz în curtea din spatele casei, pentru un proiect școlar. În 2026, și-a dat seama că are un adevărat ecosistem de faună sălbatică

În 2017, Maggie, în vârstă de 14 ani, a decis să construiască un iaz în curtea din spate, ca parte a unui proiect pentru ora de agricultură din liceu. Astăzi, Iazul lui Maggie este plin de viață acvatică, înconjurat de plante native și vizitat în mod regulat de broaște, broaște râioase și alte animale sălbatice, fiind o dovadă puternică a modului în care o mică schimbare într-o curte poate transforma un întreg ecosistem.

Potrivit Federației Naționale pentru Faună Sălbatică, înainte de construirea iazului, curtea rurală era în mare parte un câmp cu iarbă neuniformă, iar greierii asigurau o mare parte din coloana sonoră naturală. În toamna anului 2017, înainte de a începe să sape, Maggie a cercetat modele de iazuri. Iazul a fost umplut cu apă în primăvara anului 2018. Curând, restul familiei s-a alăturat proiectului, amenajând marginile cu pământ, pietre și plante, relatează Times of India.

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Nu a durat mult până când fauna sălbatică a descoperit noul habitat. La scurt timp după ce iazul a fost umplut, au apărut broaștele râioase americane. De-a lungul anilor, iazul a crescut. O varietate tot mai mare de creaturi a început să fie atrasă de acesta. Astăzi, sunetele serii din jurul iazului includ chemările broaștelor arboricole cenușii și ale broaștelor verzi, transformând curtea din spate, anterior liniștită, într-un spațiu natural vibrant.

Plantele native construiesc ecosistemul

Acesta a fost doar începutul iazului, adaugă raportul online. Familia a aflat cum amenajarea peisagistică folosind plante native contribuie la susținerea biodiversității și a început să planteze în jurul apei specii care ar fi benefice pentru fauna sălbatică.

Printre speciile native plantate în jurul iazului s-au numărat cefalantul (buttonbush), iarba Joe-Pye și pontederia (pickerelweed), care oferă hrană și adăpost pentru polenizatori și alte animale sălbatice. Familia a obținut certificarea grădinii ca Habitat Certificat pentru Fauna Sălbatică de către Federația Națională pentru Faună Sălbatică.

Mai târziu, în iaz au fost adăugați nuferi albi, care au oferit, de asemenea, adăpost pentru amfibieni și nevertebrate acvatice.

Un mic proiect cu o lecție mai importantă

Transformarea demonstrează cum chiar și proiectele de habitat relativ mici pot face diferența atunci când oferă hrană, apă, adăpost și vegetație nativă adecvată. Ceea ce a început cu o broască râioasă care rătăcea prin curte s-a transformat într-un ecosistem funcțional în curtea din spate, care atrage fauna sălbatică și oferă familiei un loc unde poate observa natura îndeaproape.

Într-o perioadă în care pierderea biodiversității și criza extincțiilor pot părea copleșitoare, proiectul oferă și o perspectivă plină de speranță. Un iaz în curtea din spate nu poate rezolva singur aceste probleme. Dar Iazul lui Maggie este un exemplu al modului în care proprietarii individuali pot crea mici zone de habitat care susțin speciile locale.

La nouă ani după ce o adolescentă a luat o lopată pentru un proiect școlar, rezultatul este mai mult decât un iaz. Este o dovadă vie că refacerea habitatelor pentru fauna sălbatică nu necesită întotdeauna rezervații mari sau proiecte de amploare. Uneori, poate fi vorba despre o mică porțiune de iarbă, puțină cercetare și decizia de a face loc naturii.