Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 8 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 8 septembrie 1982, în București, Marian Cozma a fost unul dintre cei mai apreciați handbaliști români ai generației sale. Cu o înălțime de 2,11 metri, el a jucat pe postul de pivot și s-a remarcat prin forță, talent și determinare. Datorită staturii sale, a primit porecla “Păsărilă”. A evoluat la Dinamo București, iar în 2006 s-a transferat la formația maghiară MKB Veszprém. A făcut parte și din echipa națională a României, pentru care a avut 60 de selecții și a înscris 115 goluri. La Veszprém a câștigat Cupa Cupelor în 2008 și era considerat un jucător de mare perspectivă în handbalul european. Cariera și viața lui s-au încheiat tragic. În noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, în orașul Veszprém din Ungaria, Marian se afla împreună cu mai mulți colegi de echipă la o petrecere. În urma unei altercații, el a fost atacat și înjunghiat mortal. După dispariţia sa, memoria lui a fost păstrată vie prin numeroase acțiuni comemorative. Clubul Veszprém și Federația Română de Handbal au retras numerele pe care le purta, 8 la Veszprém și 82 la naționala României. Marian Cozma rămâne unul dintre cei mai cunoscuți handbaliști români, respectat pentru pasiunea sa pentru sport.

Născut pe 2 octombrie 1939 în Aliman, județul Constanța, Dan Spătaru a fost unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți români de muzică ușoară. A avut o carieră apreciată, fiind cunoscut pentru vocea sa caldă, stilul elegant și melodiile care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Înainte de a deveni cântăreț, a fost pasionat de sport și a jucat fotbal la nivel de performanță. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru muzică, iar printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Drumurile noastre, Trecea fanfara militară, Măicuța mea și Nu m-am gândit la despărțire. Cântecele sale vorbeau adesea despre dragoste, dor, familie și trecerea timpului. Artistul s-a bucurat de o mare popularitate şi a susținut numeroase spectacole pe scenele din țară și din străinătate. A cântat inclusiv în țări precum Japonia și Cuba. Dan Spătaru s-a stins din viață pe 8 septembrie 2004, la vârsta de 64 de ani. La înmormântarea sa au participat peste 10.000 de oameni, care au venit să-i aducă un ultim omagiu. Cântecele sale sunt ascultate și astăzi, iar numele său continuă să fie asociat cu eleganța, sensibilitatea și talentul artistic.

Ziua Internațională pentru Alfabetizare este sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie. Această zi a fost stabilită de UNESCO în anul 1966 și are scopul de a atrage atenția asupra importanței alfabetizării și a dreptului fiecărei persoane la educație. Alfabetizarea înseamnă mai mult decât capacitatea de a citi și de a scrie. Ea îi ajută pe oameni să se informeze, să comunice, să învețe și să participe activ la viața societății. O persoană alfabetizată are mai multe șanse să își găsească un loc de muncă, să își continue studiile și să ia decizii importante pentru propria viață. Cu toate acestea, milioane de oameni din întreaga lume se confruntă încă cu dificultăți în ceea ce privește cititul și scrisul. Copiii din zone sărace sau afectate de războaie au, în special, acces limitat la educație. Ziua Internațională pentru Alfabetizare ne amintește că educația este un drept fundamental al tuturor oamenilor. Prin școală, lectură și învățare, fiecare persoană își poate dezvolta cunoștințele și își poate construi un viitor mai bun.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1157: Regele Richard I al Angliei 🇬🇧♛ cunoscut și sub numele de Richard Inimă-de-Leu datorită reputației sale de mare lider militar

🎂1870: Prințesa Maria 🇷🇴♛ singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta. S-a îmbolnăvit de scarlatină la București, când o epidemie bântuia capitala. A fost transportată la Castelul Peleș pentru tratament, unde a decedat. Avea mai puțin de 4 ani

🎂1925: Peter Sellers 🇬🇧🎬 rămâne în memoria cinematografului mondial pentru rolul său din Un grădinar face carieră (Being There), 1979, unde a jucat alături de Shirley MacLaine. Anterior a jucat în Pantera roz (1963)

🎂1940: Marioara Tănase 🇷🇴🎤 A fost căsătorită cu tatăl Anamariei Prodan. A decedat într-un accident rutier, la doar 29 de ani. Este înmormântată în Cimitirul Bellu, Aleea Artiștilor

🎂1941: Nae Lăzărescu 🇷🇴📺 A format un cuplu comic alături de Vasile Muraru

🎂1941: Dan Coe 🇷🇴⚽️ A fost căpitanul Rapidului, a contribuit substanțial la câștigarea titlului din 1967 și a jucat pentru națională în 41 de meciuri. Cariera sa bogată a fost completată de o viață tumultuoasă care s-a sfârșit brusc în 1981. A fost găsit spânzurat în apartamentul său din Köln. Avea 40 de ani. Trăia în Germania având statut de refugiat politic

🎂1951: Béla Markó 🇷🇴🗣️

🎂1856: Ion Bianu 🇷🇴📖 fondatorul și organizatorul Bibliotecii Academiei

🎂1968: Ștefan Nanu 🇷🇴⚽️

🎂1971: Martin Freeman 🇬🇧🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Tim Canterbury din serialul britanic The Office, ca Dr. Watson în Sherlock sau ca Bilbo Baggins din trilogia lui Peter Jackson Hobbitul

🎂1971: David Arquette 🇺🇸🎬 Provine din familia de actori Arquette. A devenit cunoscut pentru rolurile sale din ultima parte a anilor 1990, când a jucat în mai multe filme de Hollywood, înclusiv seria Scream

🎂1973: Petre Marin 🇷🇴⚽️

🎂1974: Bobby Păunescu 🇷🇴🎥 regizor, producător, scenarist și om de afaceri

🎂1979: Pink 🇺🇸🎤 Calitățile ei vocale au fost comparate cu cele ale lui Janis Joplin, unul dintre idolii săi. În 2013 a fost desemnată Femeia Anului 2013 de către revista Billboard

🎂1982: Marian Cozma 🇷🇴🤾🏻‍♂️ În momentul desfășurării Campionatului Mondial de Handbal 2009, era cel mai înalt handbalist de la această competiție și din lume (2,11 m) fiind poreclit de colegi „Păsărilă”. În noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, se afla în discoteca Patriota Lokal, orașul maghiar Veszprém, împreună cu alți colegi, pentru a sărbători nașterea copilului unuia dintre colegii săi. A avut loc o altercație, Cozma fiind atacat de un grup de trei romi, fiind înjunghiat de trei ori, inclusiv în inimă. Această plagă i-a cauzat decesul, la 26 de ani

🎂1986: João Moutinho 🇵🇹⚽️

🎂1989: Avicii 🇸🇪🎧 În 2012, 2013 s-a clasat pe locul 3 în topul anual ”Top 100 DJs” publicat de către revista DJ Magazine. S-a sinucis la 28 de ani

Decese 🕯

🕯️1895: Adam Opel 🇩🇪🚗fondatorul companiei de automobile Opel

🕯️1943: Julius Fučík 🇨🇿✒️ scriitor și jurnalist ceh. În scrierile sale, exprimă o atitudine militantă, umanistă. Erou național al Cehoslovaciei în lupta de eliberare împotriva fascismului, a murit executat de naziști

🕯️1947: Victor Horta 🇧🇪📐 arhitectul european cheie al mișcării artistice Art Nouveau

🕯️1949: Richard Strauss 🇩🇪🎼 compozitor și dirijor, strălucit reprezentant al muzicii cu program. A dirijat la operele din Berlin, München, Viena

🕯️2004: Dan Spătaru 🇷🇴🎤 A fost o personalitate a lumii muzicale românești care a rezistat timpului. A știut să își respecte publicul prin ținuta elegantă pe care o avea tot timpul, indiferent de circumstanțe. În 1967, la Varadero, în Cuba, bate recordul la aplauze, 16 minute şi 19 secunde de aplauze neîntrerupte, performanță menționată în Cartea Recordurilor în dreptul numelui său. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa

🕯️2009: Aage Niels Bohr 🇩🇰🔬 laureat Nobel în 1975 pentru cercetările asupra descrierii conform mecanicii cuantice a nucleonilor care orbitează într-o picătură în rotație și oscilație

🕯️2022: Elisabeta a II-a 🇬🇧♛ regină a Regatului Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord. A trăit 96 de ani

Evenimente📋

📋🇷🇴⛽️ Ziua petrolistului (sărbatorită, din 1990, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom); se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor

📋🔠 Ziua internaţională pentru alfabetizare

📋✒️ Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor, ziua execuției jurnalistului ceh Julius Fučík în 1943

📋🇲🇰 Macedonia de Nord – Ziua Independenţei (1991)

Calendar 🗒️

🗒️1380: Bătălia de la Kulikovo-diferite principate ruse unite sub comanda Cneazului Moscovei Dmitri Donskoi înving armatele Hoardei de Aur sub comanda lui Mamai, oprindu-le înaintarea

🗒️1495: A început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească

🗒️1504: David, capodoperă a sculpturii renascentiste, creată în marmură între 1501 și 1504 de artistul italian Michelangelo, este dezvelită în Piazza della Signoria din Florența

🗒️1514: Bătălia de la Orșa-în una dintre cele mai mari bătălii ale secolului, lituanienii și polonezii înving armata rusă

🗒️1636: Este fondată Universitatea Harvard

🗒️1655: Varșovia cade fără rezistență în fața unei mici forțe aflate sub comanda lui Carol al X-lea al Suediei în timpul „Potopului”, fiind astfel prima dată când orașul este capturat de o armată străină

🗒️1888: La Londra este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul, Annie Chapman

🗒️1941: Începerea blocadei Leningradului, lichidată definitiv la 27 ianuarie 1944

🗒️1944: Al doilea război mondial: Londra este lovită pentru prima dată de rachetele germane V-2

🗒️1954: Americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei; la 12 aprilie 1955, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană

🗒️1959: România a fost inclusă în componența Comitetului pentru examinarea problemelor dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri (SUA, Marea Britanie, Franța, URSS)

🗒️1966: Primul episod al serialului Star Trek a fost difuzat la NBC

🗒️1975: Ia ființă compania de transport aerian LAR (Liniile Aeriene Române)

🗒️1991: În urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia

🗒️1994: Are loc, la Berlin, ceremonia plecării trupelor aliate (americane, britanice și franceze) prezente în Berlinul de Vest după anul 1945

🗒️1994: Un Boeing 737 cu 132 de oameni la bord s-a prăbușit în apropiere de aeroportul internațional Pittsburgh

🗒️2009: La 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România (București, Floreasca), noua uzină de la Craiova a început producția de serie cu o autoutilitară de clasă medie, Ford Connect

🗒️2016: NASA lansează OSIRIS-REx, prima sa misiune de întoarcere pe Terra cu o probă de sol recoltată de pe suprafața unui asteroid

🗒️2022: Charles, Prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Regina a murit la Castelul Balmoral din Scoția, după o domnie de peste 70 de ani. Charles și-a asumat numele de domnie Charles al III-lea