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Demisie la vârful justiției din Ucraina. Procurorul general demisionează în plin scandal de corupție. Kravcenko: Acuzațiile nu sunt susținute de nimic

Demisie la vârful justiției din Ucraina. Procurorul general demisionează în plin scandal de corupție. Kravcenko: Acuzațiile nu sunt susținute de nimic
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko - Foto: Facebook
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Ruslan Kravcenko a demisionat din funcția de procuror general al Ucrainei după perchezițiile Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) într-un dosar privind protejarea unor centre de apel frauduloase și spălarea a milioane. Kravcenko respinge acuzațiile și invocă o confruntare politică.

Un nou scandal de corupție lovește una dintre instituțiile-cheie ale Ucrainei. Procurorul general Ruslan Kravcenko și-a anunțat luni demisia, la numai două zile după ce structurile anticorupție au efectuat percheziții în cadrul unei anchete privind o presupusă rețea care ar fi încasat bani pentru protejarea unor centre de apel frauduloase și ar fi spălat sume de ordinul milioanelor, potrivit Kiev Independent.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko - Foto: Facebook

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko – Foto: Facebook

Demisia intervine după operațiunea desfășurată în weekend de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAP). Cele două instituții au anunțat sâmbătă că au destructurat o presupusă rețea de spălare de bani despre care susțin că era „condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general”.

Anchetatorii nu au făcut publice numele celor cinci persoane despre care afirmă că ar fi făcut parte din rețea.

Potrivit NABU, gruparea ar fi primit bani pentru a oferi protecție unor centre de apel frauduloase implicate în escrocherii telefonice. În paralel, rețeaua ar fi fost folosită pentru „legalizarea” unor averi de ordinul milioanelor. Banii proveniți din presupusele mite ar fi fost utilizați ulterior pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și alte bunuri de valoare.

NABU a publicat inclusiv imagini în care apare un seif în interiorul căruia se aflau numeroase teancuri de dolari.

În acest context, Ruslan Kravcenko și-a anunțat plecarea de la conducerea Parchetului General.

„Mi-am depus demisia din funcția de procuror general. Nu doresc ca Parchetul general să fie folosit ca instrument într-o confruntare politică. Poziția mea cu privire la acuzații rămâne neschimbată”, a transmis Ruslan Kravcenko, procurorul general al Ucrainei, într-un mesaj publicat luni pe Telegram.

Kravcenko respinge acuzațiile: „Nu sunt susținute de nimic”

Cu o zi înainte de anunțarea demisiei, procurorul general respinsese public acuzațiile formulate în contextul anchetei structurilor anticorupție. El susținea că informațiile prezentate împotriva sa nu sunt susținute de probe și că toate cheltuielile sale pot fi justificate prin veniturile declarate.

„Acuzațiile sunt cu nimic susținute”, a declarat duminică Ruslan Kravcenko.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko - Foto: Facebook

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko – Foto: Facebook

El a mai susținut că propriile cheltuieli au fost efectuate „cu respectarea legislației în vigoare și a veniturilor declarate”.

Ancheta readuce în atenție una dintre cele mai profitabile forme de criminalitate organizată care s-au dezvoltat în Ucraina: centrele de apel utilizate pentru fraude.

Dimensiunea fenomenului este considerabilă.

Potrivit Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), aproximativ 60.000 de persoane ar lucra în sectorul centrelor de apel frauduloase din Ucraina. Numărul ar reprezenta echivalentul a aproximativ două treimi din personalul întregului sector bancar ucrainean.

Veniturile generate de această industrie ilegală ar putea ajunge până la un miliard de dolari pe lună, potrivit estimărilor organizației specializate în combaterea criminalității organizate transnaționale.

Noi presiuni asupra Kievului în lupta împotriva corupției

Corupția rămâne una dintre problemele structurale cu care Ucraina încearcă să se confrunte inclusiv în timpul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022. În ultimii ani, mai multe scandaluri au vizat oficiali de rang înalt și instituții importante ale statului, inclusiv structuri din domeniul apărării.

În august, președintele Volodimir Zelenski a demis-o pe Irina Mudra, adjuncta șefului administrației prezidențiale, în contextul implicării sale într-un dosar de spălare de bani.

Un alt scandal de amploare a ajuns în apropierea conducerii de la Kiev în noiembrie 2025. Andrii Iermak, fostul șef al biroului prezidențial, a fost atunci împins să demisioneze pe fondul unui amplu dosar privind presupusa delapidare de fonduri.

Cazul îl are în centru pe omul de afaceri Timur Mindici, descris drept un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Mindici se află în prezent în afara Ucrainei și este căutat în legătură cu ancheta.

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