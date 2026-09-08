Victoria fără drept de apel al formațiunii de dreapta AfD în landul Saxonia-Anhalt a provocat o undă de șoc în Uniunea Europeană. Semnalul a ajuns până la vârful Parlamentului European, care ar pregăti o măsură pentru stoparea ascensiunii AfD, a dezvăluit europarlamentarul Gheorghe Piperea în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a mărturisit că la Strasbourg, sediul Parlamentului European al cărui membru este, se lucrează la un plan care să scoată pe tușă familia politică a AfD, ISN (Europe Serving Nation).

E xistă solicitări furibunde de desființare a ISN

Europarlamentarul a afirmat că se lucrează frenetic pentru desființarea grupului politic din care face parte Alternativa pentru Germania (AfD). Motivul este teama că victoria acesteia în Saxonia-Anhalt va stimula fenomenul naționalismului, care ar putea lua amploare în Europa.

„Există solicitări furibunde de desființare a ISN, care este grupul din care face parte AfD. Temerea este atât de mare că AfD va deveni un fenomen foarte curând, încât în Parlamentul European există solicitări furibunde de desființare a ISN. Care este grupul din care face parte AfD”.

Cel mai probabil, spune cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, votul acesta se va da, cel mai probabil, în plenara din octombrie de la Strasburg.

Adevăratul semnal va veni din Berlin

Invitatul a mai observat că multe voci publice încearcă să minimalizeze victoria din Saxonia-Ansalt, însă este vorba de un semnal care se poate repeta foarte curând, odată cu următoarele runde de alegeri federale. În acest caz, puterm vorbi fără ezitare de „o schimbare structurală”, a completat Piperea.

„Doar pentru cei care vor să se autoliniștească este nesemnificativ ce se întâmplă în acest land. Repet, urmează niște alegeri în Pomerania, într-un land de mai mari dimensiuni decât ăsta.

Cel mai important dintre toate, cred că va fi semnalul semnalurilor, este vorba despre alegeri locale în Berlin. Dacă AfD va obține postul de primar al Berlinului, atunci vorbim despre o schimbare structurală”.

Ce înseamnă extremismul

În aceeași intervenție, politicianul a atras atenția că termenul de extremism este folosit deseori eronat.