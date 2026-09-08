Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să-și piardă toți banii în această toamnă: „O etapă karmică păguboasă din punct de vedere financiar”.

O zodie a horoscopului va traversa o perioadă tumultoasă în această toamnă și, mai mult decât atât, riscă să își piardă toți banii. Astrologul Cristina Demetrescu a avertizat asupra perioadei ce urmează să vină, conform PRO TV.

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Va fi un început de toamnă intens, marcat de prezența lui Lilith, cunoscută drept Luna Neagră, care va petrece nouă zile la gradul anaretic 29, ultimul grad al zodiei Săgetător. Cristina Demetrescu spune că această perioadă poate scoate la iveală greșeli, reacții impulsive, situații neașteptate și aspecte care au fost amânate.

Zodia care riscă să-și piardă toți banii

Zodia care traversează perioadă păguboasă din punct de vedere financiar și riscă să își piardă banii este scorpionul. Poate fi vorba despre o etapă cu implicații karmice și lecții legate de bani și responsabilitate. Perioada nu pare una favorabilă câștigurilor, ci mai degrabă una în care pot apărea cheltuieli, pierderi sau situații care îi obligă să fie mai atenți la modul în care își gestionează resursele.

Este recomandat să își achite datoriile și să își pună ordine în situația financiară înainte de a face noi cheltuieli. De asemenea, cea mai bună decizie pe care o pot face în aceste momente este să reziste tentației de a cumpăra obiecte costisitoare pe care și le permit cu greu și să evite deciziile financiare impulsive.

Pentru toate zodiile, săptămâna 7-13 septembrie începe cu emoții intense, pe fondul conjuncției dintre Lună și Marte în Rac, care poate aduce trăiri puternice și dificultăți în exprimarea lor. 9 septembrie este consdierată de către Cristina Demetrescu ziua norocoasă a săptămânii.

Luna Nouă din 11 septembrie, în Fecioară, pune accent pe muncă, efort și soluții concrete. Pe 12 septembrie, o configurație astrologică favorizează dialogul, înțelegerile diplomatice și reconcilierea.