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Război în Ucraina, ziua 1.657. Rușii au reluat bombardamentele asupra Kievului după o pauză de trei zile

Război în Ucraina, ziua 1.657. Rușii au reluat bombardamentele asupra Kievului după o pauză de trei zile
Război în Ucraina, ziua 1.657. Rușii au reluat bombardamentele asupra Kievului / Sursa FOTO: The Kyiv Independent
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Războiul din Ucraina a intrat marți 8 septembrie 2026, în a 1657-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Explozii puternice au fost auzite la primele ore ale dimineții în Kiev, au constatat jurnaliștii străini acreditați acolo. O încetare a focului de 3 zile, din ordinul lui Vladimir Putin, a expirat în timpul nopții.

Atac cu rachete în Kiev și suburbii

Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele trei nopți, după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele două orașe.

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Agenția de stat rusă Tass a confirmat că „moratoriul de trei zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat”.

Administrația militară a Capitalei a raportat un atac cu rachete și a cerut locuitorilor să meargă în adăposturi. „Apărarea aeriană este activată”, transmit autoritățile. Au fost lovite clădiri chiar în Kiev, precum și în districtele Borîspil și Fastiv, din suburbii.

Un jurnalist al AFP a văzut dâre de fum, precum flăcările unui incendiu. Mai multe bloguri ucrainene specializate anunțaseră ca iminent un atac rusesc masiv cu rachete de diferite tipuri asupra Kievului la expirarea armistițiului, raportând în special repoziționarea unor bombardiere.

Witkoff: „Președintele Trump lucrează din greu”

Steve Witkoff a estimat că turneul său a permis „progrese substanțiale” în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina. „Președintele Trump lucrează din greu pentru a opri măcelul și a acționa în sensul unei păci durabile”, a dat el asigurări pe X.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit sâmbătă la Moscova cu președintele Vladimir Putin, apoi s-au deplasat, pentru prima dată, la Kiev, unde au discutat cu Volodimir Zelenski. Reprezentanți europeni (francezi, britanici și germani) au participat la aceste runde de negocieri de la Kiev.

Kremlinul a anunțat că „nu exclude” o reluare a tratativelor tripartite, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, afirmând că este „încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte”.

La rândul său, Zelenski a afirmat că pregătește continuarea negocierilor – „Ne coordonăm următorii pași. Pregătim următoarele întâlniri și comunicări. Propunerile Ucrainei sunt constructive și vor fi întotdeauna”. Un înalt oficial al președinției ucrainene a declarat pentru AFP că emisarii lui Donald Trump au prezentat „noi propuneri mai eficiente” pentru a pune capăt războiului, fără a oferi alte detalii.

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