Primele indicii după tragedia aviatică din Miami în care cinci oameni au murit. Cutia neagră a Boeingului cargo pentru Amazon, recuperată

Anchetatorii americani au recuperat înregistratoarele Boeingului 767 operat pentru Amazon care a ieșit de pe pista aeroportului din Miami. Cinci oameni au murit, iar alți cinci au fost răniți. Autoritățile încearcă să afle ce a provocat tragedia.

Ancheta privind tragedia aviatică de pe Aeroportul Internațional Miami intră într-o etapă decisivă. Investigatorii americani au recuperat cele două înregistratoare ale Boeingului 767-300 cargo care, după aterizare, a depășit pista cu aproximativ 400 de metri, a rupt barierele aeroportului și a lovit două vehicule.

Datele de zbor și conversațiile din cockpit ar putea oferi acum răspunsuri esențiale despre ultimele momente ale aeronavei operate de 21 Air pentru Amazon.

Sursa video – X/@BabakTaghvaee1

Accidentul aviatic s-a produs duminică, la aterizarea pe Aeroportul Internațional Miami, unul dintre cele mai aglomerate noduri aeriene din Statele Unite. Aeronava implicată era un Boeing 767-300 cargo, operat de compania specializată 21 Air, care exploatează mai multe avioane pentru Amazon.

După ce a ieșit de pe pistă, Boeingul a traversat o barieră și a lovit un SUV care circula pe o arteră rutieră din apropierea aeroportului. Aeronava și-a continuat deplasarea pe iarbă, unde a trecut printr-o altă barieră, în apropierea unei zone în care erau parcate niște taxiuri.

„A continuat în iarbă pentru a lovi o altă barieră, ce delimita o zonă unde erau parcate taxiuri autonome Tesla”, a declarat Jennifer Homendy, președinta National Transportation Safety Board (NTSB), în timpul unei conferințe de presă organizate pe aeroportul din Miami.

Avionul a depășit „cu aproximativ 400 de metri suprafața asfaltată” a aeroportului, a precizat Jennifer Homendy.

Sursa video – X/@BabakTaghvaee1

Anchetatorii au identificat urme de pneuri care pornesc de pe suprafața asfaltată și continuă până pe terenul acoperit cu iarbă, în timp ce fragmente rezultate în urma accidentului au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă.

„Sunt resturi peste tot”, a descris Homendy imaginea găsită de investigatori la locul tragediei.

Victimele nu se aflau la bordul aeronavei.

Potrivit informațiilor prezentate de NTSB, persoanele ucise sau rănite se aflau într-o furgonetă în care călătoreau șapte angajați ai unei firme de curățenie care presta servicii pentru companiile aeriene și în SUV-ul lovit de avion.

Bilanțul accidentului este de cinci morți și cinci răniți.

Pilotul și copilotul au supraviețuit, dar au rămas blocați în cockpit după impact. Pompierii au fost nevoiți să-i extragă din cabina aeronavei în condiții extrem de periculoase, în timp ce motoarele Boeingului erau „în flăcări”, potrivit șefului echipelor de intervenție.

Sursa video – X/@BabakTaghvaee1

Cutia neagră ar putea arăta ce s-a întâmplat în ultimele momente ale zborului

Recuperarea înregistratoarelor reprezintă unul dintre cei mai importanți pași ai investigației. Anchetatorii au găsit atât dispozitivul care înregistrează parametrii tehnici ai zborului, cât și înregistratorul conversațiilor și sunetelor din cockpit.

„Am reușit să recuperăm înregistratoarele datelor de zbor și ale cutiei negre din cockpit, care vor fi trimise în această seară, în câteva ore, la sediul NTSB, unde vor putea fi examinate și descărcate mâine”, a declarat Jennifer Homendy.

Una dintre întrebările esențiale este viteza cu care Boeingul a aterizat și a continuat deplasarea pe pistă. NTSB dispune deja de informații provenite din mai multe surse, însă anchetatorii vor să le confrunte cu datele înregistrate direct de sistemele aeronavei înainte de a formula o explicație.

„Avem date, dar din surse diverse”, a explicat Homendy. „Vrem să confirmăm aceste date cu înregistratorul de zbor”, a adăugat șefa NTSB, precizând că primele informații suplimentare ar putea fi prezentate marți.

Investigatorii urmează să discute și cu membrii echipajului Boeingului.

„Vom audia echipajul”, a anunțat Homendy.

NTSB intenționează să audieze și echipajele avioanelor care au aterizat pe aceeași pistă înaintea Boeingului 767, informațiile acestora putând ajuta la reconstituirea condițiilor existente în momentul accidentului.

Boeingul se afla la al treilea zbor al zilei

Anchetatorii reconstruiesc și istoricul aeronavei din orele care au precedat tragedia.

Boeingul efectuase deja două segmente de zbor în aceeași zi și se afla la a treia cursă de duminică atunci când s-a produs accidentul. Avionul plecase inițial din Cincinnati către Miami, după care efectuase o cursă din Miami spre San Juan, Puerto Rico. Ulterior, aeronava a decolat din nou către Miami, unde s-a produs accidentul la aterizare.

NTSB urmează să analizeze datele tehnice ale aparatului, comportamentul aeronavei în timpul aterizării, condițiile de pe pistă și acțiunile echipajului.

„Singurul nostru scop, ca agenție de securitate, este acesta: siguranța, salvarea de vieți. Iar asta înseamnă că recomandările noastre trebuie să fie aplicate, altfel ne vom regăsi din nou în aceeași situație”, a avertizat Jennifer Homendy.

Accidentul a continuat să afecteze serios traficul aerian din Miami și în ziua următoare. Aproape 90 de zboruri către sau dinspre aeroport fuseseră anulate luni, iar alte aproximativ 400 înregistrau întârzieri, potrivit datelor FlightAware.