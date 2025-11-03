Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână

Prețul carburanților crește în benzinării, fără oprire. Doar în ultima săptămână au fost înregistrate trei creșteri la pompă, iar scumpirea se resimte în special în cazul motorinei.

Iar de la 1 ianuarie 2026 vom plăti și mai mult după ce Guvernul a hotărât să majoreze acciza carburanților.

În luna octombrie au existat cinci scumpiri la pompă, trei dintre acestea aplicate de liderii pieței de distribuție doar în ultima săptămână.

Majoritar, vorbim despre scumpiri de câte 0,04 bani per litru, în special resimțite de români în ceea ce privește motorina.

De exemplu, luni, 3 noiembrie, la o stație din București, plătim pentru 1 litru de motorină 7,81 lei, iar pentru benzină 7,54 lei. Desigur, vorbim despre variantele standard.

Comparativ cu acum 5 ani, prețurile au crescut semnificativ. La un plin de 50 de litri de benzină, scumpirea este de aproximativ 132 lei, comparativ cu anul 2020, iar în ceea ce privește un plin de motorină, scumpirea este de aproape 140 lei, comparativ cu anul 2020.

Prețurile vor crește și mai mult, începând cu 1 ianuarie 2025, atunci când este actualizată acciza, iar impactul acestei creșteri va fi de aproximativ 0,30 bani pentru fiecare litru de carburant, informează Antena 3.