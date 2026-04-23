Prețul redus a golit pompele: motorina standard lipsește din stațiile Petrom

Criză de motorină standard în mai multe benzinării Petrom. Șoferii au fost surprinși de prețurile mult mai mici față de alte stații, ca urmare a efectelor legii de plafonare a adaosului comercial pe tot lanțul, iar stocurile s-au epuizat.

Stoc epuizat de motorină standard la benzinăriile Petrom

Mai multe benzinării Petrom au rămas fără motorină standard, mai exact 60 de stații nu mai au combustibil diesel, potrivit Economica.net.

Motivul principal este că Petrom a vândut sub prețul pieței motorina standard, diferența dintre cea mai scumpă și cea mai ieftină fiind de peste 60 de bani.

Joi după-amiază, Petrom a scumpit prețul litrului de motorină standard, cu 20 de bani. Acum acesta 8.53 lei/litru. La OMV era 8.62 lei/litru, la Lukoil – 8.72 lei/litru, la MOL – 8.52 lei/litru, Rompetrol – 8.97 lei/litru, potrivit Monitorul Prețurilor.

Războiul din Iran a generat o criză energetică

Prețurile la combustibili au fost majorate în urma crizei energetice care a venit odată cu războiul din Iran, acestea au crescut enorm, ca efect a blocării strâmtorii Ormuz.

În primă fază, prețurile au fost majorate cu 2 lei pe litru la motorină. În urmă cu câteva zile, la Petrom s-au înregistrat și prețuri care erau prezente înainte izbucnirii războiului, fără ca prețul țițeiului sau a produselor petroliere să fie coborât.

Petrom pare că a fost cea mai afectată de noua metodă de calcul a prețurilor. Compania a fost nevoită să aplice reduceri semnificative pentru a aduce veniturile din adaosul practicat pe întregul lanț de rafinare și distribuție la nivelul anului trecut. Ca urmare a scăderii prețurilor, cererea a crescut, iar compania, care deține o rețea de peste 500 de stații, a început să se confrunte cu lipsa stocurilor în unele dintre acestea.

