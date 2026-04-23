Prețul redus a golit pompele: motorina standard lipsește din stațiile Petrom

Criză de motorină standard în mai multe benzinării Petrom. Șoferii au fost surprinși de prețurile mult mai mici față de alte stații, ca urmare a efectelor legii de plafonare a adaosului comercial pe tot lanțul, iar stocurile s-au epuizat.
Mai multe benzinării Petrom au rămas fără motorină standard, mai exact 60 de stații nu mai au combustibil diesel, potrivit Economica.net.
Motivul principal este că Petrom a vândut sub prețul pieței motorina standard, diferența dintre cea mai scumpă și cea mai ieftină fiind de peste 60 de bani.
Joi după-amiază, Petrom a scumpit prețul litrului de motorină standard, cu 20 de bani. Acum acesta 8.53 lei/litru. La OMV era 8.62 lei/litru, la Lukoil – 8.72 lei/litru, la MOL – 8.52 lei/litru, Rompetrol – 8.97 lei/litru, potrivit Monitorul Prețurilor.
Prețurile la combustibili au fost majorate în urma crizei energetice care a venit odată cu războiul din Iran, acestea au crescut enorm, ca efect a blocării strâmtorii Ormuz.
În primă fază, prețurile au fost majorate cu 2 lei pe litru la motorină. În urmă cu câteva zile, la Petrom s-au înregistrat și prețuri care erau prezente înainte izbucnirii războiului, fără ca prețul țițeiului sau a produselor petroliere să fie coborât.
Petrom pare că a fost cea mai afectată de noua metodă de calcul a prețurilor. Compania a fost nevoită să aplice reduceri semnificative pentru a aduce veniturile din adaosul practicat pe întregul lanț de rafinare și distribuție la nivelul anului trecut. Ca urmare a scăderii prețurilor, cererea a crescut, iar compania, care deține o rețea de peste 500 de stații, a început să se confrunte cu lipsa stocurilor în unele dintre acestea.
