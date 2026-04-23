Benzina s-a scumpit din nou în România. Prețuri actualizate în marile orașe, joi, 23 aprilie 2026

Carburanții au înregistrat noi majorări în stațiile din România, joi, 23 aprilie 2026, în special la benzină, în timp ce motorina standard a rămas în mare parte stabilă. Cele mai mici prețuri depășesc deja pragul de 8 lei/l, iar diferențele dintre lanțurile de benzinării continuă să fie semnificative în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Benzina trece din nou de 8 lei/l

Cea mai ieftină benzină standard este vândută joi la 8,07 lei/l, în creștere față de ziua anterioară, când în Capitală coborâse sub acest nivel, conform Libertatea.

La stațiile Petrom din București, prețul rămâne la 8,07 lei/l, identic cu ziua precedentă. Tot la același nivel se regăsește și în celelalte orașe monitorizate: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Alte evoluții importante:

OMV, MOL și Lukoil: 8,18 lei/l (menținere)

8,18 lei/l (menținere) Socar: creștere de la 7,99 lei/l la 8,19 lei/l (+0,2 lei)

creștere de la 7,99 lei/l la 8,19 lei/l (+0,2 lei) Rompetrol: 8,43 lei/l, în urcare de la 8,33 lei/l (+0,1 lei)

În unele stații, prețurile se apropie de pragul de 9 lei/l, în special la branduri considerate anterior mai ieftine.

Motorina rămâne stabilă în marile orașe

Motorina standard se menține la valori constante în cea mai mare parte a rețelelor.

Petrom: 8,33 lei/l (neschimbat)

8,33 lei/l (neschimbat) OMV și MOL: 8,42 lei/l (stabil)

8,42 lei/l (stabil) Lukoil: 8,72 lei/l (fără modificări)

8,72 lei/l (fără modificări) Rompetrol: 8,97 lei/l (creștere de la 8,87 lei/l)

8,97 lei/l (creștere de la 8,87 lei/l) Socar: 8,99 lei/l (cel mai ridicat nivel, neschimbat)

Cea mai ieftină motorină standard rămâne la 8,33 lei/l, disponibilă în toate cele cinci orașe analizate: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Diferențe între benzinării: unde găsești cele mai mici prețuri

La nivel național, cel mai mic preț la benzină este de 8,06 lei/l la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș (în creștere față de 7,99 lei/l).

Pentru motorină cel mai mic preț este de 8,33 lei/l la o stație Petrom din București, șos. Olteniței nr. 4.

Presiuni pe piață și evoluții recente

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat în martie 2026 una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană, ocupând locul al doilea la nivel comunitar.

Evoluția recentă a prețurilor este influențată de mai mulți factori:

intrarea în vigoare a unei ordonanțe din 7 aprilie, care a redus acciza cu 30 bani/litru

scăderea inițială de aproximativ 36 bani în unele benzinării

fluctuațiile cotațiilor internaționale la petrol

costurile de rafinare, distribuție și taxele aplicate de stat

Deși au existat scăderi punctuale în ultimele săptămâni, nivelurile actuale rămân peste cele de la începutul anului și peste perioada pre-conflict din februarie 2026.

