Klaus Iohannis află azi dacă ANAF îi pune sechestru pe avere pentru chiria încasată ilegal

22 ian. 2026, 11:18, Știri politice
Fostul preşedinte Klaus Iohannis aşteaptă joi o decizie importantă în procesul cu ANAF. Fiscul cere un sechestru pe averea lui ca să recupereze aproape 5 milioane de lei, bani pe care ANAF spune că i-a încasat ilegal din chirii. ANAF a obținut deja în prima instanţă cealaltă jumătate dintr-o casă din centrul Sibiului, pe care Iohannis trebuie acum să plătească despăgubiri statului.

Ce a stabilit instanța până acum

Instanţa a stabilit că prietena americană a soţilor Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătăţii de imobil vândute acestora. Anul trecut, Fiscul a preluat partea respectivă pentru că nimeni nu a revendicat terenul.

„Am reuşit să închiriem în condiţii extrem de avantajoase un spaţiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obţinuţi de acolo am reusit sa achizitionez urmatoarele imobile”, a mai spus Klaus Iohannis.

Iohannis spune că a cumpărat jumătatea respectivă “pe o sumă modică” de la o cunoştinţă şi a închiriat spaţiul timp de 16 ani aşa cum ar fi fost al lui.

„Una din achiziţiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoştinţă care moştenise casa. Am cumpărat jumătate de la el, pe o suma modică”, a declarat Klaus Iohannis.

După ce soţii Iohannis au refuzat să predea imobilul, ANAF i-a executat silit şi i-a cerut să dea înapoi 4.000.700 de lei, reprezentând chiria considerată încasată ilegal plus penalizări.

Tribunalul Sibiu a respins cererea de sechestru, dar ANAF a făcut recurs la Curtea de Apel. Judecătorii trebuie să decidă azi dacă vor accepta sechestrul pe avere pentru a garanta plata sumei.

Conform ultimei declaraţii de avere, soţii Iohannis au trei case şi trei apartamente în Sibiu, evaluate la aproape 2 milioane de euro.

