Prima pagină » Actualitate » Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri

Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri

Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Costurile pentru construcția locuințelor noi au crescut semnificativ în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, prețurile construcțiilor rezidențiale au fost, în medie, cu 48,2% mai mari în 2025 comparativ cu 2015, iar România se numără printre statele cu cele mai accentuate scumpiri.

România, printre țările cu cele mai mari creșteri de prețuri

Datele publicate în ediția 2026 a raportului „Key figures on European business” al Eurostat arată că România a înregistrat o creștere de 130,7% a prețurilor pentru construcția clădirilor rezidențiale noi în perioada 2015-2025.

Indicele folosit de Eurostat măsoară prețurile plătite de beneficiari către antreprenorii din construcții pentru realizarea de locuințe noi, potrivit Termene.ro.

În clasamentul european, doar Bulgaria (+166,1%) și Ungaria (+155,4%) au raportat scumpiri mai mari decât România. La polul opus se află Italia (+17%), Grecia (+17,3%) și Finlanda (+22,1%), unde evoluția prețurilor a fost mult mai moderată.

Cele mai mari scumpiri au fost în perioada 2021-2023

Raportul arată că majorările de preț nu au fost constante pe parcursul ultimilor zece ani. Cele mai puternice creșteri au fost înregistrate în perioada 2021-2023, când costurile construcțiilor au fost influențate de inflație și de scumpirea materialelor de construcții.

Astfel, în 2022, prețurile au urcat cu 12,2%, în 2023 cu 6,9%, iar în 2021 cu 5,8%. Ulterior, ritmul de creștere a început să încetinească, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025.

Creșterea costurilor pune presiune pe piața imobiliară

Potrivit datelor Eurostat, România a urcat de la un indice de 65,4 în 2015 la 150,9 în 2025, una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Raportul arată că această evoluție pune presiune atât pe dezvoltatorii imobiliari, prin creșterea costurilor de construire, cât și pe cumpărători, în condițiile în care locuințele noi devin tot mai puțin accesibile.

În afara Uniunii Europene, Turcia a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, indicele prețurilor crescând de la 33,1 în 2015 la 618,9 în 2025, pe fondul inflației ridicate din sectorul construcțiilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine
16:18
Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine
ULTIMA ORĂ Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
16:14
Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
AGRICULTURĂ Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
16:10
Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
EVENIMENT Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
16:02
Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
FLASH NEWS Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
15:25
Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
EVENIMENT Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
15:20
Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Digi24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Jamaican Blue Mountain: de ce una dintre cele mai exclusiviste cafele din lume este cultivată printre nori
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
15:39
Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
LOTO Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
15:30
Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
CONTROVERSĂ Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD
15:24
Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD
VIDEO Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere
14:58
Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere
REACȚIE Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul
14:38
Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul

Cele mai noi

Trimite acest link pe