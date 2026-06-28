Prețurile construcțiilor rezidențiale din UE au crescut cu aproape 50% față de 2015. România, în topul celor mai mari scumpiri

Costurile pentru construcția locuințelor noi au crescut semnificativ în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, prețurile construcțiilor rezidențiale au fost, în medie, cu 48,2% mai mari în 2025 comparativ cu 2015, iar România se numără printre statele cu cele mai accentuate scumpiri.

România, printre țările cu cele mai mari creșteri de prețuri

Datele publicate în ediția 2026 a raportului „Key figures on European business” al Eurostat arată că România a înregistrat o creștere de 130,7% a prețurilor pentru construcția clădirilor rezidențiale noi în perioada 2015-2025.

Indicele folosit de Eurostat măsoară prețurile plătite de beneficiari către antreprenorii din construcții pentru realizarea de locuințe noi, potrivit Termene.ro.

În clasamentul european, doar Bulgaria (+166,1%) și Ungaria (+155,4%) au raportat scumpiri mai mari decât România. La polul opus se află Italia (+17%), Grecia (+17,3%) și Finlanda (+22,1%), unde evoluția prețurilor a fost mult mai moderată.

Cele mai mari scumpiri au fost în perioada 2021-2023

Raportul arată că majorările de preț nu au fost constante pe parcursul ultimilor zece ani. Cele mai puternice creșteri au fost înregistrate în perioada 2021-2023, când costurile construcțiilor au fost influențate de inflație și de scumpirea materialelor de construcții.

Astfel, în 2022, prețurile au urcat cu 12,2%, în 2023 cu 6,9%, iar în 2021 cu 5,8%. Ulterior, ritmul de creștere a început să încetinească, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025.

Creșterea costurilor pune presiune pe piața imobiliară

Potrivit datelor Eurostat, România a urcat de la un indice de 65,4 în 2015 la 150,9 în 2025, una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Raportul arată că această evoluție pune presiune atât pe dezvoltatorii imobiliari, prin creșterea costurilor de construire, cât și pe cumpărători, în condițiile în care locuințele noi devin tot mai puțin accesibile.

În afara Uniunii Europene, Turcia a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, indicele prețurilor crescând de la 33,1 în 2015 la 618,9 în 2025, pe fondul inflației ridicate din sectorul construcțiilor.