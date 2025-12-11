Prima pagină » Actualitate » Prețurile la benzină și motorină scad ușor, dar constant, la pompă. Care sunt tarifele la zi în București

Prețurile la benzină și motorină scad ușor, dar constant, la pompă. Care sunt tarifele la zi în București

11 dec. 2025
Prețurile la benzină și motorină scad ușor, dar constant, la pompă. Care sunt tarifele la zi în București
Prețurile la benzină și motorină scad ușor, pentru a cincea oară într-o săptămână. Prima ieftinire din luna decembrie a fost pe data de 4 decembrie.
Joi, 11 decembrie, prețul motorinei standard a fost redus cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei standard a rămas neschimbat. La stațiile Petrom din Capitală, un litru de benzină standard costă miercuri 10 decembrie 2025, între 7,42 lei și 7,48 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,62 lei și 7,67 lei, potrivit peco-online.

Petrom Vitan afișează, joi 11 decembrie, următoarele prețuri: 7,46 lei pentru un litru de benzină standard și 7,6 lei pentru un litru de motorină standard.

Miercuri 10 decembrie, prețul benzinei standard a fost redus cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei standard a rămas neschimbat.

Luni, 8 decembrie 2025, prețul motorinei standard fusese redus cu 5 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei standard rămăsese neschimbat.

Vineri, 5 decembrie, prețul carburaqnților scădeau, pentru a doua zi consecutiv, 4 bani pe litru (benzina standard), respectiv cu 6 bani pe litru – motorina standard. Joi, 4 decembrie, motorina costa cu 4 bani mai puțin decât în ziua anterioară, benzina având, însă, prețul neschimbat față de ziua anterioară.

Până în data de 12 noiembrie 2025, Petrom a aplicat o serie de 10 scumpiri în mai puțin de trei săptămâni. În total, după aceste 10 modificări de prețuri, benzina s-a scumpit cu 24 bani pe litru, iar motorina, cu 44 de bani pe litru.

Comparativ cu luna noiembrie, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 0.1%. Așadar, un plin (50 de litri) costă, astăzi, cu 0,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. Prețul mediu al unui litru de motorină s-a diminuat cu 2,3%, așadar un plin costă, astăzi, cu 0,9 lei mai puțin decât luna trecută.

