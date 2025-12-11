Prețurile la benzină și motorină scad ușor, dar constant, la pompă. Care sunt tarifele la zi în București

Prețurile la benzină și motorină scad ușor, pentru a cincea oară într-o săptămână. Prima ieftinire din luna decembrie a fost pe data de 4 decembrie.

Joi, 11 decembrie, prețul motorinei standard a fost redus cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei standard a rămas neschimbat. La stațiile Petrom din Capitală, un litru de benzină standard costă miercuri 10 decembrie 2025, între 7,42 lei și 7,48 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,62 lei și 7,67 lei, potrivit

Petrom Vitan afișează, joi 11 decembrie, următoarele prețuri: 7,46 lei pentru un litru de benzină standard și 7,6 lei pentru un litru de motorină standard.

Miercuri 10 decembrie, prețul benzinei standard a fost redus cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei standard a rămas neschimbat.

Luni, 8 decembrie 2025, prețul motorinei standard fusese redus cu 5 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei standard rămăsese neschimbat.