Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul

Bianca Dogaru
08 nov. 2025, 14:52, Actualitate
În weekendul de Black Friday, când românii așteptau reduceri, au primit o surpriză amară: prețuri mai mari la carburanți. Tarifele au crescut brusc vineri seara, iar sâmbătă dimineață în multe benzinării litrul de benzină și motorină se apropie de 8 lei, în timp ce variantele extra au depășit acest prag.

Potrivit imaginilor și bonurilor analizate de Gândul, motorina standard costă acum 7,88 lei/litru, iar motorina extra a urcat la 8,30 lei/litru. Benzina standard are un preț de 7,51 lei/litru, iar benzina extra depășește 8 lei.

La Petrom, sâmbătă dimineață, prețurile afișate indicau 7,51 lei/litru pentru benzină și 7,88 lei/litru pentru motorină, semn că majorarea s-a extins în toată rețeaua.

Scumpiri în lanț

Black Friday doar a încununat o perioadă de scumpiri constante. Ultima majorare importantă a avut loc pe 28 octombrie, când prețurile au urcat cu aproximativ 4 bani pe litru. Pe 1 august, carburanții s-au scumpit brusc cu aproape 40 de bani pe litru, după ce Guvernul Bolojan a decis majorarea accizelor cu 10% și creșterea TVA-ului de la 19% la 21%. În luna iulie, OMV Petrom a aplicat șase scumpiri succesive și a majorat prețurile cu 21, respectiv 40 de bani.

Per ansamblu, doar în ultimele trei luni, litrul de motorină s-a scumpit cu peste 70 de bani, iar benzina a crescut cu cel puțin 60 de bani

