Prim-vicepreședintele PNL Brașov, ACUZAT de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații

Procurorii DNA au efectuat joi dimineață percheziții în 12 locații: 10 pe raza municipiului Brașov, două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov. În dosar sunt vizate șase persoane, printre care un consilier de județ si un prim-vicepreședinte al PNL Brașov, au transmis surse judiciare pentru Gândul.

Managerul Companie Apa Brașov, Liviu Cocoș, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL, este suspectul principal într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență.

De asemenea, dosarul îl mai vizează și pe secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban.

Liviu Cocoș, condamnat pentru abuz în serviciu în 2017

În 2017, Liviu Cocoş a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. A fost acuzat alături de 12 consilieri locali că a atribuit preferenţial în 2011 locuinţe ANL unor persoane, deşi aceastea aveau un punctaj mai mic decât alţi beneficiari înscrişi pe listă, potrivit Adevărul.ro.

Liviu Cocoş era consilier local în momentul comiterii faptei şi a devenit primar în Predeal în 2012 şi a mai câştigat un mandat şi în 2016. El a fost acuzat de abuz în serviciu alături de alţi 12 consilieri locali. Judecătoria Braşov l-a cpndamnat la un an de închisoare cu suspendare, iar sentinţa a fost menţinută şi de Curtea de Apel Braşov. Decizia este definitivă.