Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou

08 dec. 2025, 13:57, Actualitate
Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou
Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri

Cel mai recent sondaj eJobs arată că aproape 90% dintre companiile chestionate vor oferi prime de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători.

Doar 10,3% dintre firme au transmis că nu au alocat anul acesta un buget dedicat bonusurilor.

Angajații români preferă banii

O treime dintre angajatori au stabilit un buget cuprins între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat, iar 28% au pregătit între 401 și 600 de lei. Același procent este și în cazul firmelor care vor acorda bonusuri de peste 1.000 de lei.

Comparativ cu 2024, valoarea acestor beneficii a rămas neschimbată în 84% dintre cazuri. În același timp, se observă că numai 8% dintre companii au mărit bugetele pentru prime de sărbători, iar alte 8% au fost nevoite chiar să le reducă.

În ceea ce-i privește pe angajați, aici lucrurile sunt cât se poate de clare: 81% preferă primele în bani. Urmează tichetele sau cardurile cadou (32%), zilele libere plătite (28%), coșurile cu produse de sezon (17,2%) și petrecerile cu echipa de la muncă (15,6%).

Întrebați cât ar trebui să fie valoarea unui „pachet ideal” de beneficii de Crăciun, 38,1% indică sume de peste 1.000 de lei, iar 35,7% se situează între 500 și 1.000 de lei. Doar 9,3% dintre angajații români spun că nu contează suma, ci gestul în sine. Interesant este și acest procent – numai 6,6% se așteaptă ca bonusurile de anul acesta să fie mai mari decât cele primite în 2024.

Cum văd angajații lipsa primelor de Crăciun

„Chiar dacă pentru multe companii 2025 a fost un an complicat, în care au resimțit impactul schimbărilor economice și fiscale, vedem că majoritatea angajatorilor au decis să nu taie bugetele pentru beneficiile de Crăciun, principalul motiv invocat fiind faptul că acestea contribuie la motivarea și retenția angajaților.

Aceștia s-au obișnuit cu această tradiție de final de an, iar eliminarea ei ar putea avea un efect de nemulțumire. Interesant este faptul că 12% apelează la această metodă pentru a răsplăti performanța, iar 4% declară că vor, în acest fel, să compenseze faptul că anul acesta nu au putut oferi creșteri salariale”, explică Ana Călugăru, reprezentant al eJobs.

Potrivit acesteia, 12% dintre angajatori folosesc primele de sărbători pentru a recompensa performanța salariaților, iar 4%, pentru a compensa lipsa majorărilor salariale din anul 2025.

Chestionați în legătură cu o posibilă absență a bonusurilor acordate de șefi, peste jumătate dintre angajați (52,3%) spun că ar percepe absența lor ca pe o lipsă de apreciere din partea patronatului. 26,6% ar fi dezamăgiți, dar ar înțelege situația economică.

Sondajul a fost realizat în noiembrie și a inclus 115 angajatori și 950 de angajați.

